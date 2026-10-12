Premio Nobel de Economía 2026: dos estadounidenses fueron galardonados por sus estudios sobre la estabilidad macroeconómica

El Premio Nobel de Economía 2026 distinguió a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford por sus investigaciones sobre las bases que permiten entender cómo se puede estabilizar una economía.

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció a los ganadores este lunes por la mañana, durante una conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los detalles del reconocimiento "por sus fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica".

Según explicaron las autoridades, los investigadores "demostraron cómo se podían reconstruir los modelos económicos para revitalizar las políticas de estabilización".

En lugar de apoyarse únicamente en relaciones estadísticas entre variables como la inflación, la producción y el consumo, los economistas desarrollaron modelos basados en los fundamentos microeconómicos.

Este enfoque permite analizar cómo las decisiones de los hogares y las empresas, tomadas de manera individual, repercuten en el funcionamiento de la economía en su conjunto.

Cómo las investigaciones de los ganadores pueden ayudar a la economía





Hall y Woodford desarrollaron modelos económicos que parten de las decisiones de las personas y las empresas, en lugar de apoyarse solamente en relaciones estadísticas entre variables como la inflación, la producción y el consumo.

Una de las claves de este enfoque es que los hogares y las compañías toman decisiones pensando en el futuro, por ejemplo, al decidir cuánto ahorrar o qué precios establecer.

Por eso, los anuncios de los gobiernos y los bancos centrales pueden influir en sus expectativas y ayudar a orientar la economía.

Así anunció la organización del Premio Nobel a los ganadores de la categoría de Economía (X/@NobelPrize).

Según John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas, los aportes de ambos investigadores permitieron desarrollar herramientas que hoy utilizan autoridades económicas de distintos países.

"El trabajo de los galardonados nos ha proporcionado una base teórica sólida para los modelos que ahora utilizan los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo", sostuvo.

Y agregó: "Gracias a ellos, estamos mejor preparados para afrontar las perturbaciones económicas, como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el consumo de los hogares".

Los planteos de Hall y Woodford en sus investigaciones





Según la organización del Nobel, Robert E. Hall planteó que los cambios en el consumo no podían anticiparse, ya que dependían de información nueva e impredecible.

El economista presentó sus resultados en un artículo publicado en 1978, que marcó un antes y un después en los estudios sobre el consumo y sentó las bases para nuevas investigaciones.

Robert E. Hall y Michael Woodford fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía 2026 por sus investigaciones sobre la estabilización macroeconómica (Imagen: Reuters).

Por su parte, los modelos económicos desarrollados por Michael Woodford permitieron analizar con mayor precisión cómo responde la economía ante distintos cambios inesperados. Estos pueden ser negativos, como la escasez de una materia prima, o positivos, como un avance tecnológico que permite producir más a menor costo.

También puede haber cambios en la demanda, por ejemplo, cuando una noticia favorable sobre el futuro impulsa a las familias a consumir más.

Cuando estas variaciones alteran el equilibrio económico, los gobiernos y los bancos centrales pueden aplicar políticas de estabilización para reducir o estimular la demanda, según las necesidades de cada situación.

Quiénes son Robert Hall y Michael Woodford





Los dos investigadores desarrollaron sus carreras académicas en Estados Unidos.

Robert E. Hall nació en 1943 en Palo Alto, California. Se doctoró en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 1967 y se desempeña como profesor en la Universidad de Stanford.

Michael Woodford nació en 1955 en Chicopee, Massachusetts. Obtuvo su doctorado en el MIT en 1983 y es profesor en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

De cuánto es el dinero que recibirán los ganadores





El reconocimiento económico asciende a 12 millones de coronas suecas, una suma que se dividirá en partes iguales entre los dos investigadores.

La entrega oficial del galardón se realizará el 10 de diciembre, durante la ceremonia anual de los Premios Nobel en Estocolmo, Suecia.

Cómo es la ceremonia de entrega de los Premios Nobel





Aunque los ganadores se anuncian durante octubre, la entrega de los galardones se realiza cada año el 10 de diciembre, en coincidencia con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.

En Estocolmo, los premiados en Medicina, Física, Química, Literatura y Economía participan de un acto formal en la Sala de Conciertos, donde reciben la medalla de oro y el diploma de manos del rey de Suecia.

Después de la ceremonia se celebra el tradicional banquete Nobel, uno de los eventos más destacados de la jornada.

El Nobel de la Paz, por su parte, se entrega en un acto independiente en Oslo, Noruega, durante la misma fecha.

Cómo nació el Nobel de Economía y quiénes lo recibieron antes





A diferencia de las otras categorías, el Nobel de Economía no formó parte de los premios originales creados por Alfred Nobel, sino que fue establecido en 1968 por el Banco Central de Suecia, que aportó los fondos necesarios para incorporarlo a la Fundación Nobel.

La primera entrega tuvo lugar en 1969 y reconoció a los economistas Ragnar Frisch y Jan Tinbergen.

Desde entonces, el galardón acumuló 57 ediciones y 99 premiados, entre ellos tres mujeres. Las edades de los ganadores fueron muy variadas: el más joven tenía 46 años al recibirlo, mientras que el de mayor edad tenía 90.

En 2025, el reconocimiento fue compartido por Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt.

Mokyr fue distinguido por sus estudios sobre el papel del progreso tecnológico en el crecimiento económico, mientras que Aghion y Howitt fueron premiados por sus aportes a la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa.