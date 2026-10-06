Premio Nobel de Física 2026: científico belga fue galardonado por su descubrimiento en neutrinos de energía

El científico belga Francis Halzen se adjudicó el Premio Nobel de Física 2026 por parte de la Real Academia Sueca de Ciencias, por "presentar contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico".

Según explicó el comité del Premio Nobel, Halzen (nacido en 1944) comprendió que el hielo del Polo Sur podía utilizarse para detectar partículas conocidas como neutrinos.

Todas las noticias de Crónica, en vivo





Su visión y liderazgo científico fueron fundamentales para el Observatorio de Neutrinos IceCube: un kilómetro cúbico de hielo equipado con sensores de luz. Gracias a IceCube, los investigadores pueden detectar neutrinos procedentes de procesos extremadamente energéticos en regiones lejanas del universo.

Los neutrinos están por todas partes, pero no se dejan notar y atraviesan la Tierra y nuestros cuerpos sin que nos demos cuenta. Solo en contadísimas ocasiones un neutrino interactúa con un núcleo atómico, lo que permite detectarlo con el equipamiento adecuado.

Nacido en Bélgica, el científico está afiliado a la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. El Observatorio de Neutrinos IceCube es una instalación de investigación ubicada en el Polo Sur, en la Antártida, según su sitio web, y la Universidad de Wisconsin-Madison es su institución líder.

Principales candidatos





Entre los favoritos de este año estaban Chihaya Adachi, Stephen Forrest y Mark Thompson por ser los pioneros de los diodos emisores de luz fosforescente (LED) de origen orgánico, según la predicción de la empresa Clarivate.

La compañía de análisis de datos también nombró favoritos a Nicola Spaldin, creadora de nuevos materiales multiferroicos con propiedades electromagnéticas que funcionan a temperatura ambiente; y a Qikun Xue, por sus observaciones del efecto Hall anómalo cuántico.

El posteo del organismo sueco (Twitter).

Desde la creación del galardón en 1901 hasta 2025, se otorgaron 119 premios de Física a 229 científicos, de los que solo cinco fueron mujeres. Este es el segundo galardón que se anuncia esta semana, al que le seguirá el de Química, este miércoles.

Finalmente, este lunes se anunció el galardón de Fisiología o Medicina para Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, por el descubrimiento de la optogenética, una herramienta que permite activar las neuronas con luz y estudiar como nunca antes las funciones de zonas específicas del cerebro. Cada premio Nobel está dotado con 11 millones de coronas suecas, aproximadamente un millón de euros.