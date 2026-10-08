Premio Nobel de Literatura 2026: lo ganó una canadiense por crear "nuevas formas"

La Real Academia Sueca de Ciencias entregó el Premio Nobel de Literatura 2026 a la autora canadiense Anne Carson "por su obra audaz e ingeniosa que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".

A lo largo de su trayectoria profesional, Carson compaginó la escritura poética con la traducción y la docencia en diversas universidades.

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"Además, casi toda su producción literaria se centró en la intersección entre la fascinación del filólogo por las palabras y el anhelo del poeta por nuevos significados. Ella misma identificó la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra", agregó el ente sueco.

Carson recibió el premio por una obra que combina poesía, ensayo, traducción y estudios clásicos. El Comité Nobel destacó que la autora renovó la literatura contemporánea, mediante un diálogo lúdico con los textos de la Antigüedad y el cruce de géneros y lenguajes artísticos.

¿Quién es Anne Carson?

Carson nació en 1950 en la ciudad canadiense de Toronto y en 1981 publicó su tesis doctoral en estudios clásicos, Odi et Amo Ergo Sum, y desde entonces combinó la escritura poética con la traducción y la docencia universitaria.

Según Anders Olsson, presidente del Comité Nobel, la obra de Carson se centró en el cruce entre la atención del filólogo por las palabras y la búsqueda del poeta de nuevos sentidos. La escritora identificó la etimología como punto de partida de su trabajo.

Anne Carson nació en la ciudad canadiense de Toronto (Archivo).

Sus traducciones del griego clásico incluyen Si no, invierno (2002), una interpretación de fragmentos de Safo, además de versiones de Electra, de Sófocles; Antígona, también de Sófocles, y Las bacantes, de Eurípides.

En Eros, el agridulce (1986), Carson desarrolló una reflexión sobre el deseo a partir de una expresión de Safo que une dolor y dulzura. La autora definió su método como una "visión estereoscópica" capaz de sostener "dos perspectivas a la vez".

El Premio Nobel de Literatura se otorgó 119 veces a 123 galardonados entre 1901 y 2025, y dentro de ese recorrido histórico, solamente 19 escritoras obtuvieron el galardón.

Otros premios en la semana

Por otra parte, este lunes se anunció el galardón de Fisiología o Medicina para Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, por el descubrimiento de la optogenética, una herramienta que permite activar las neuronas con luz y estudiar como nunca antes las funciones de zonas específicas del cerebro.

El martes se entregó el Premio Nobel de Física quien fue para el científico belga Francis Halzen por presentar contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.

Lo que se viene

En tanto, el miércoles el Premio Nobel de Química quedó en manos de los científicos Henri B. Kagan de Francia y el japonés Kenso Soai por el descubrimiento de efectos no lineales y autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica.

Por otra parte, este viernes el de La Paz y el próximo lunes será el turno de las Ciencias Económicas. Finalmente, cada premio Nobel está dotado con 11 millones de coronas suecas, casi un millón de euros.



