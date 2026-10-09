La jueza sudafricana Navanethem Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz 2026

El Comité Nobel Noruego otorgó el Premio Nobel de la Paz 2026 a la jueza sudafricana Navanethem "Navi" Pillay "por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional".

Según se informó en un comunicado emitido por el organismo noruego, el galardón fue otorgado por "el compromiso de Navi Pillay con los principios jurídicos universales y su sólida ética moral que han sido constantes a lo largo de su dilatada trayectoria profesional".

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Nacida en el seno de una familia de origen tamil indio bajo el apartheid en la ciudad sudafricana de Durban (el 23 de septiembre de 1941), Pillay se convirtió en abogada y pionera del derecho, enfrentándose a la profunda discriminación estructural, segregación y exclusión.

Un hilo conductor une su labor inicial en la defensa de Nelson Mandela y otros que se opusieron al apartheid, con su participación como jueza en algunos de los casos más importantes de la historia reciente de la Corte Internacional de Justicia.

El organismo resaltó que "la galardonada de este año ha ampliado significativamente el alcance y el impacto del derecho internacional. Ha ejercido como jueza en el Tribunal Superior de Sudáfrica, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la Corte Penal Internacional".

"Fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, hasta hace poco, presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado. Actualmente, Navi Pillay es jueza de la Corte Internacional de Justicia en el caso en el que Myanmar está acusada de genocidio", prosiguió el comunicado.

Navanethem Pillay enfrentó casos históricos a nivel internacional (Archivo).

"En casos históricos ante tribunales internacionales, Navi Pillay ha demostrado que las medidas legales pueden ayudar a prevenir actos de guerra y violencia. Asimismo, ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones del derecho internacional. Su independencia, pericia y firmeza la han convertido en una de las juristas internacionales más respetadas de nuestro tiempo", agregó.

El posteo del organismo europeo (The Nobel Prize).

"En tiempos de desafíos existenciales -que incluyen más guerras y conflictos de los que el mundo ha visto en mucho tiempo- el derecho internacional ya no es solo un complemento para la paz y la seguridad. Es una necesidad absoluta", sostuvo la Academia noruega.

Datos del Premio Nobel de La Paz

Desde 1901 se han otorgado 107 Premios Nobel de la Paz aunque no se concedió en 19 ocasiones: en 1914-1916, 1918, 1923, 1924, 1928, 1932, 1939-1943, 1948, 1955-1956, 1966-1967 y 1972.

Se otorgaron 73 premios a un solo laureado, 31 fueron compartidos por dos y 3 entre tres. En tanto, el premio fue para 144 galardonados: 113 personas (21 mujeres) y 31 organizaciones. La primera vez que se otorgó un Premio Nobel de la Paz a una mujer fue en 1905, a Bertha von Suttner.

Otros premios otorgados

El lunes se anunció el galardón de Fisiología o Medicina para Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, por el descubrimiento de la optogenética, una herramienta que permite activar las neuronas con luz y estudiar como nunca antes las funciones de zonas específicas del cerebro.

El martes se entregó el Premio Nobel de Física que fue para el científico belga Francis Halzen por presentar contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.

Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura (The Nobel Prize).

En tanto, el miércoles el Premio Nobel de Química quedó en manos de los científicos Henri B. Kagan de Francia y el japonés Kenso Soai por el descubrimiento de efectos no lineales y autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica.

El jueves se entregó el Premio Nobel de Literatura que fue para la autora canadiense Anne Carson por su obra audaz e ingeniosa que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea.

Por otra parte, el próximo lunes será el turno de las Ciencias Económicas. Cada premio Nobel está dotado con 11 millones de coronas suecas, casi un millón de euros.



