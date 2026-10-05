Premio Nobel de Medicina: tres científicos fueron galardonados por sus avances en neurociencia gracias a la optogenética

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska otorgó este lunes el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 a tres científicos por sus aportes a la neurociencia a través del desarrollo de la optogenética.

Se trata del estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel, quienes fueron reconocidos por sus descubrimientos sobre proteínas fotosensibles y por sus contribuciones al desarrollo de esta técnica.

"Deisseroth, Hegemann y Nagel han sido galardonados por sus descubrimientos en optogenética, un campo que permite activar o desactivar la actividad de células nerviosas individuales en un cerebro vivo", escribió la cuenta oficial del Premio Nobel.

En la misma publicación, indicaron que "este método se utiliza actualmente en laboratorios de todo el mundo para desvelar los misterios del cerebro".

Los científicos fueron informados primero de manera privada sobre la decisión de la Asamblea Nobel. Luego, el anuncio oficial se realizó durante una conferencia de prensa encabezada por Thomas Perlmann, secretario general de la Asamblea Nobel.

Los tres científicos galardonados con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2026 (X/@NobelPrize).

Desde la organización de los Nobel destacaron que "los galardonados han sentado las bases de una nueva era en la neurociencia".

Los científicos recibirán el premio el 10 de diciembre en la ceremonia oficial en Estocolmo.

¿Quiénes son los científicos que ganaron el Nobel de Medicina?

Karl Deisseroth nació en 1971 y llevó adelante gran parte de su carrera científica en Estados Unidos. Es profesor de Bioingeniería y de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Stanford, donde también trabaja como investigador del Instituto Médico Howard Hughes.

Peter Hegemann, nacido en 1954, es un científico alemán especializado en neurociencia. Actualmente es profesor de Neurociencia en la Universidad Humboldt de Berlín. Sus investigaciones premiadas empezaron durante su trabajo en el Instituto Max Planck de Bioquímica, en Alemania.

Georg Nagel nació en 1953 y también desarrolló su carrera en Alemania. Es profesor de Fisiología Molecular Vegetal en la Universidad de Würzburg y realizó los descubrimientos reconocidos por el Nobel durante su trabajo en el Instituto Max Planck de Biofísica, en Frankfurt.

¿Por qué la optogenética fue clave para la neurociencia?

La optogenética es una técnica que permite controlar la actividad de células nerviosas mediante la luz. Gracias a este método, los investigadores pueden observar qué ocurre en el cerebro cuando determinadas neuronas se activan o se apagan y estudiar su relación con la memoria, las emociones y el comportamiento.

Durante décadas, entender cómo funciona el cerebro fue uno de los grandes desafíos de la ciencia. Los investigadores podían identificar qué zonas estaban relacionadas con determinadas funciones, pero no siempre podían comprobar qué papel cumplía cada grupo de neuronas. La optogenética permitió avanzar un paso más y estudiar esas conexiones de una manera mucho más precisa.

El descubrimiento que permitió controlar las neuronas con luz

La investigación empezó con una pregunta de Peter Hegemann sobre el comportamiento de Chlamydomonas, un alga unicelular capaz de desplazarse hacia la luz. Junto con Georg Nagel, descubrió una proteína llamada "canalrodopsina", que se encuentra en la superficie de estas células y reacciona cuando recibe luz azul.

El hallazgo abrió una posibilidad inesperada. Los científicos comprobaron que, al introducir esta proteína en otras células, podían hacer que también respondieran a la luz. Ese mecanismo se convirtió en la herramienta que luego permitiría controlar la actividad de las neuronas.

Los científicos fueron reconocidos por desarrollar la optogenética y abrir nuevas formas de estudiar las células nerviosas (X/@NobelPrize).

Karl Deisseroth llevó el descubrimiento un paso más allá al introducir el gen de la canalrodopsina en células nerviosas de ratas. Al iluminarlas con luz azul, consiguió activar una señal nerviosa, un resultado que publicó en 2005.

Dos años después, Deisseroth logró aplicar el mismo principio en el cerebro de ratones vivos. Así quedó consolidada la técnica que actualmente se conoce como optogenética y que permite estudiar circuitos neuronales específicos con un nivel de precisión que antes no era posible.

Cómo cambió la forma de estudiar el cerebro

Desde entonces, la optogenética se convirtió en una herramienta utilizada por investigadores de todo el mundo. Con ella pudieron identificar circuitos neuronales vinculados con recuerdos, emociones y comportamientos, además de estudiar mecanismos relacionados con distintos trastornos neurológicos y psiquiátricos.

"La optogenética ofrece oportunidades para mapear el cerebro de una manera que antes solo podíamos soñar", afirmó a la organización del premio Per Svenningsson, presidente del Comité Nobel de Fisiología o Medicina.

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, los galardonados con el Nobel de Medicina o Fisiología en 2026 (Captura Nobel Prize).

La técnica también empezó a ser estudiada en el campo de la medicina. Entre otras aplicaciones, investigadores trabajan con ella para intentar recuperar la visión en personas con discapacidad visual.

Según destacaron desde los Nobel, la optogenética "ha transformado radicalmente nuestra comprensión del cerebro".

Su desarrollo permitió pasar de observar el cerebro como un complejo mapa de conexiones a intervenir de manera precisa sobre determinadas células y comprobar qué ocurre cuando se activan o se desactivan.

La ceremonia donde los ganadores reciben el Nobel

Aunque los nombres de los ganadores se conocen en octubre, la entrega oficial de los Premios Nobel se realiza el 10 de diciembre, fecha que coincide con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.

En Estocolmo, los reconocidos con los premios de Medicina, Física, Química, Literatura y Economía participan de una ceremonia formal en la Sala de Conciertos. Ahí reciben de manos del rey de Suecia la medalla de oro y el diploma que acreditan la distinción.

Después del acto se lleva a cabo el tradicional banquete Nobel, una de las principales celebraciones vinculadas con los premios.

El Nobel de la Paz, en tanto, tiene una ceremonia independiente en Oslo, Noruega, también el 10 de diciembre.