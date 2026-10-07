Premio Nobel de Química 2026: lo ganaron dos científicos por descubrimiento en la síntesis orgánica asimétrica

La Real Academia Sueca de Ciencias entregó este miércoles el Premio Nobel de Química 2026 para los científicos Henri B. Kagan de Francia y el japonés Kenso Soai por el descubrimiento de "efectos no lineales y autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica".

Al explicar los motivos que llevaron a tomar esta decisión, el jurado remarcó que sus descubrimientos contribuyeron a resolver "uno de los mayores misterios de la química": cómo se puede crear la homochiralidad, como la que se encuentra en todos los seres vivos.

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Kagan, de la Universidad París-Sud de Francia, y Soai, de la Universidad de Ciencias de Tokio de Japón, fueron reconocidos por experimentos que ayudaron a explicar cómo una reacción química puede favorecer una única imagen especular molecular.

Ambos científicos recibieron el galardón porque demostraron que ciertas reacciones orgánicas pueden generar un predominio de una sola forma molecular entre dos variantes simétricas. Sus trabajos ofrecieron una respuesta al origen de la homoquiralidad y aportaron herramientas para diseñar compuestos destinados, entre otros usos, a la fabricación de productos farmacéuticos.

¿Quiénes son los ganadores?

Kagan, uno de los dos galardonados, nació en 1930 en la ciudad francesa de Boulogne-Billancourt, se doctoró en 1960 en el Collège de France y luego fue profesor emérito de la entonces Université Paris-Sud. Soai nació en 1950 en la localidad japonesa de Hiroshima. Obtuvo el doctorado en 1979 en la Universidad de Tokio y fue profesor emérito de la Universidad de Ciencias de Tokio.

En tanto, el presidente del Comité Nobel de Química, Heiner Linke, afirmó: "Henri Kagan y Kenso Soai han aportado una solución a un misterio químico de más de un siglo de antigüedad: cómo puede surgir espontáneamente la homoquiralidad".

El posteo del ente sueco (Twitter).

Linke añadió que "las reacciones químicas que han desarrollado son espectaculares". El premio reconoce los descubrimientos que permitieron impulsar reacciones químicas hacia la homoquiralidad.

El Premio Nobel de Química se otorgó 116 veces a 200 galardonados entre 1901 y 2025. Frederick Sanger y Barry Sharpless recibieron el premio en dos ocasiones cada uno, por lo que un total de 198 personas fueron reconocidas con el galardón.

Otros premios otorgados

Este lunes se anunció el galardón de Fisiología o Medicina para Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, por el descubrimiento de la optogenética, una herramienta que permite activar las neuronas con luz y estudiar como nunca antes las funciones de zonas específicas del cerebro.

En tanto, el martes se entregó el Premio Nobel de Física quien fue para el científico belga Francis Halzen por presentar contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.

Por otra parte, este jueves se espera la entrega del Premio Nobel de Literatura, el viernes el de La Paz y el próximo lunes será el turno de las Ciencias Económicas. Finalmente, cada premio Nobel está dotado con 11 millones de coronas suecas, casi un millón de euros.