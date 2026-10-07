Preocupación por la peste neumónica: ¿Qué posibilidades hay de que llegue a Argentina?

La peste neumónica volvió a quedar en el centro de la atención internacional tras confirmarse un nuevo contagio en Rusia y despertó inquietud por su posible propagación.

El episodio también abrió interrogantes sobre qué podría ocurrir en otros países del mundo y si existe la posibilidad de que la infección llegue a Argentina.

Frente a este escenario sanitario, especialistas explicaron cuáles son sus características, cómo se transmite y qué riesgo representa actualmente para la población de nuestro país.

La enfermedad es causada por la bacteria Yersinia pestis y puede presentarse de diferentes formas.

¿Qué es la peste neumónica y cómo se contagia?

La peste es una enfermedad infecciosa provocada por la bacteria Yersinia pestis, presente principalmente en pequeños mamíferos y en las pulgas que los parasitan.

La enfermedad puede manifestarse de tres formas principales: bubónica, septicémica o neumónica. La primera es la más frecuente y suele provocar inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos, mientras que la segunda ocurre cuando la infección alcanza el torrente sanguíneo.

La variante neumónica, en tanto, compromete los pulmones y es considerada la forma más grave. También es la única que puede transmitirse de persona a persona a través de gotículas respiratorias, principalmente cuando existe un contacto cercano con alguien infectado.

La variante neumónica compromete el sistema respiratorio y puede provocar tos, dolor en el pecho y dificultad para respirar.

¿Cuáles son los síntomas de la peste neumónica?

Los primeros síntomas de la peste neumónica suelen aparecer de manera repentina e incluyen fiebre, dolor de cabeza, debilidad y malestar general. A medida que avanza, la infección comienza a comprometer los pulmones.

En esta etapa pueden presentarse tos, dolor en el pecho y dificultad para respirar, además de expectoraciones que, en algunos casos, pueden contener sangre.

Ante la aparición de estos síntomas, la atención temprana resulta clave, debido a la velocidad con la que puede evolucionar la enfermedad. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el período de incubación puede ser de apenas 24 horas y, sin tratamiento, el cuadro puede agravarse en poco tiempo.

La detección temprana y el tratamiento con antibióticos son fundamentales ante un caso de peste neumónica.

Peste neumónica: ¿Existe riesgo para Argentina?

Frente a la repercusión internacional, especialistas del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otros centros de salud llevaron tranquilidad sobre la situación epidemiológica nacional.

Explicaron que la peste continúa presente en determinadas regiones del mundo, pero que su aparición es poco frecuente y existen herramientas para identificarla y tratarla de manera efectiva.

De todas maneras, destacaron la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica. Ante la eventual aparición de un caso sospechoso, la detección temprana permitiría iniciar rápidamente el tratamiento.

En este sentido, remarcaron que el escenario actual no representa una situación de alarma para la población argentina, aunque los sistemas sanitarios deben permanecer atentos ante posibles casos importados.