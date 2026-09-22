Muerte del hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber: qué determinó la autopsia y la hipótesis judicial

Las autoridades médicas de Los Ángeles completaron el examen forense preliminar sobre el cuerpo de Presley Gerber, hija de la popular Cindy Crawford, aunque indicaron que el estudio resultó no concluyente y la causa oficial de su muerte quedó postergada a la espera de pericias toxicológicas adicionales.

La investigación se centra en la hipótesis de un presunto abuso de sustancias luego de que el joven fuera hallado sin vida tras una llamada al 911.

La hipótesis de la investigación y el llamado de emergencia

El deceso de Presley Gerber ocurrió en un centro de rehabilitación, donde fue encontrado sin signos vitales tras una alerta recibida por las fuerzas de seguridad locales por un presunto consumo de drogas.

Las autoridades policiales iniciaron el protocolo de investigación en las instalaciones para reconstruir sus últimas horas y determinar la secuencia de los hechos.

Frente a la falta de certezas inmediatas tras la intervención de los médicos legistas, el Departamento de Médico Forense dispuso una serie de estudios químicos adicionales que permitirán confirmar o descartar formalmente un cuadro de sobredosis.

Antecedentes y contexto personal

En etapas previas, Presley Gerber había hecho referencia pública a sus luchas personales vinculadas con la salud mental, cuadros de depresión e ingesta de medicamentos bajo receta.

Su entorno familiar prefirió no brindar declaraciones detalladas sobre los exámenes médicos en curso y solicitó privacidad durante la instrucción.

Los resultados finales de los peritajes toxicológicos podrían demorar varias semanas antes de ser incorporados al expediente judicial definitivo. Mientras tanto, las fuerzas policiales continúan recabando testimonios de los responsables de la institución médica donde se produjo el hallazgo.