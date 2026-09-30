Punto por punto: los ejes del acuerdo de IA firmado por Trump y líderes en tecnología

El presidente Donald Trump y los máximos directivos de la industria tecnológica sellaron en la Casa Blanca un acuerdo voluntario enfocado en supervisar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

El documento, calificado por el mandatario norteamericano como un compromiso moralmente vinculante, establece las pautas sobre las cuales operarán los desarrolladores clave de Estados Unidos.

Los puntos clave del documento suscrito en la Casa Blanca

El texto consensuado entre el Gobierno de Estados Unidos y el sector privado incluye una serie de pilares estratégicos para guiar la autorregulación de las empresas:

Autorregulación de las empresas: Las compañías privadas asumen la responsabilidad directa de administrar los controles, pruebas internas y protocolos de supervisión sobre sus propios sistemas.

compromisos voluntarios de seguridad: Se fijan mecanismos para evaluar riesgos operacionales, detectar vulnerabilidades y corregir posibles fallas en los modelos antes de su despliegue comercial.

Posible conversión legislativa: El acuerdo aclara que los puntos pactados podrían transformarse en leyes y regulaciones federales formales a medida que la tecnología evolucione.

Estrategia de liderazgo frente a China: La iniciativa prioriza la innovación ágil para evitar que un marco de sobrerregulación perjudique la competitividad tecnológica frente a potencias como China .

Redefinición hacia la "superinteligencia": El marco incluye la propuesta de rebautizar oficialmente la denominación de esta disciplina bajo el concepto de superinteligencia mediante un decreto.

Ejecutivos firmantes y contexto de la negociación

De la firma del compromiso participaron referentes de la industria como Sundar Pichai (Google), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta), Elon Musk (xAI) y Jensen Huang (Nvidia).

El encuentro contó también con la presencia del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien definió al texto como una declaración de principios destinados a fijar expectativas.

Pese al carácter voluntario del acuerdo, la medida responde a una fuerte preocupación ciudadana y a crecientes demandas del Congreso de Estados Unidos por elevar la supervisión sobre los algoritmos.

La administración estadounidense apuesta así por coordinar esquemas de control preventivo con el sector empresarial sin frenar el ritmo de expansión de la tecnología.