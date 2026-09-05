Putin ordenó suspender los ataques en Kiev durante tres días en medio de la negociación con enviados estadounidenses

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó a sus fuerzas armadas suspender los ataques contra Kiev, capital de Ucrania, durante tres días.

La disposición coincide con una nueva instancia diplomática impulsada por Estados Unidos para intentar destrabar las conversaciones por la paz entre ambos países.

Moscú también fue blanco de ataques ucranianos en medio de la continuidad de las hostilidades entre ambos países.

¿Por qué Putin ordenó suspender los ataques contra Kiev?

Según explicó, secretario de prensa del presidente de la Federación de Rusia, la decisión está vinculada con la

Además, según se detalló, la orden contempla no lanzar ataques contra Kiev durante un período de 72 horas, mientras avanzan las gestiones diplomáticas entre los países y Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados de Donald Trump.

La delegación estadounidense llegó a Rusia con el objetivo de impulsar las negociaciones para avanzar hacia una salida al conflicto.

La decisión, sin embargo, no supone un alto el fuego general en la guerra entre Rusia y Ucrania. El compromiso anunciado por Moscú está circunscripto a la capital ucraniana y se produce en un escenario en el que los enfrentamientos y operaciones militares continúan en otros puntos del territorio.

De hecho, durante las últimas semanas, Kiev y otras ciudades cercanas sufrió una fuerte escalada de ofensivas con drones y misiles, que provocaron víctimas, daños en infraestructura e importantes alteraciones en la vida cotidiana de sus habitantes.

Ucrania sufrió nuevos ataques rusos en las últimas semanas, mientras continúan los enfrentamientos en distintos puntos del territorio.

Zelenski también anunció una pausa sobre Moscú

La iniciativa tuvo una respuesta recíproca por parte del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien comunicó que su país tambiéndurante el período establecido para las conversaciones.

Como en el caso de Rusia, el gesto busca generar condiciones para una nueva ronda de diálogo, aunque por el momento no implica el establecimiento de una tregua integral ni el fin de las hostilidades.

Volodímir Zelenski anunció una medida recíproca mientras avanzan las gestiones diplomáticas para intentar destrabar el conflicto con Rusia.

Tras los respectivos anuncios, Witkoff y Kushner arribaron a Moscú y se reunieron con Putin en el Kremlin. Está previsto que posteriormente viajen a Kiev, en el marco de los esfuerzos de Washington para reactivar unas negociaciones que permanecen estancadas.

Por ello, la pausa de tres días aparece como una señal diplomática puntual en medio de un conflicto que lleva más de cuatro años, aunque todavía resta conocer si los contactos impulsados por Estados Unidos permitirán avanzar hacia un acuerdo más amplio o una reducción sostenida de las operaciones militares.















