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Martes, 8 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
JUICIO

Qué declaró el acusado de asesinar al ex puma Federico Martín Aramburu

Loïk Le Priol confirmó que fue el hombre que efectuó los disparos mortales contra el deportista en 2022.

SGorostiaga
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A más de cuatro años del crímen de Federico Martín Aramburu, el acusado de asesinarlo confesó su responsabilidad en el primer día del juicio. Según la declaración de Loïk Le Priol, los disparos los efectuó "en legítima defensa" tras una pelea en un bar de la ciudad de París.

El ex jugador de rugby recibió seis disparos, de los cuales dos fueron mortales, el 19 de marzo de 2019, luego de una impactante discusión que comenzó en la terraza del bar Le Mabillon en el barrio Saint-Germain-des-Prés.

Una de las principales hipótesis que se manejan es que el acusado habría regresado junto a sus cómplices luego de que finalice la pelea y comenzaron con el tiroteo que terminó con la vida del deportista argentino.

Que declararon los acusados de asesinar a Federico Aramburu

"Soy responsable de la muerte de Federico Martín Aramburu. Siempre he explicado que disparé en legítima defensa. Corresponderá al Tribunal de lo Penal decidir si esta defensa fue legítima o no", detalló el acusado de 32 años.

En su declaración, enfatizó que está "condenado a cargar con esa inmensa tragedia" el resto de su vida, sin importar la decisión que tome el tribunal, y que "nunca dejará de pedir perdón" por lo ocurrido aquella noche.

Por otra parte, Romain Bouvier negó haber tenido la intención de asesinar al jugador de rugby, pero a su vez, reconoció haber ejercido "violencia armada" durante la jornada en la que se llevó a cabo la pelea.

Medios franceses detallaron que Bouvier sería el responsable de haber disparado en cuatro oportunidades antes de que asesinen a Aramburu; además, Le Priol y Bouvier estaban bajo supervisión judicial al estar acusados de atacar a un dirigente del Grupo Unión Defensa (GUD), agrupación en la que pertenecieron.


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