El presidente Donald Trump anunció este domingo la creación de la Fuerza de la Superinteligencia, un nuevo comité de coordinación dentro del Gobierno de Estados Unidos diseñado para liderar el desarrollo estratégico de la tecnología. Argentina ya forma parte.

La medida formaliza la directiva del Ejecutivo para sustituir el término inteligencia artificial (IA) por el de "superinteligencia" en las comunicaciones oficiales de la administración.

Estructura de la división y liderazgo asignado

La conducción del nuevo organismo estará a cargo de Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional, junto a funcionarios de alto rango como la jefa de gabinete Susie Wiles y el vicepresidente JD Vance. El equipo contará con un plazo de 120 días para elaborar un informe integral sobre los riesgos y oportunidades estratégicas del sector.

El grupo de trabajo coordinará sus acciones con asesores del sector privado, entre ellos David Sacks y Condoleezza Rice. La estructura busca unificar los esfuerzos de las agencias federales frente a la competencia tecnológica global con China.

Modelo de autorregulación y prioridades estratégicas

El anuncio se produce tras reuniones mantenidas en la Casa Blanca con ejecutivos del sector tecnológico como Elon Musk, Mark Zuckerberg y Sundar Pichai. El esquema impulsado prioriza la autorregulación y los compromisos voluntarios de las empresas sobre la imposición de restricciones legislativas.

La administración estadounidense sostiene que mantener el liderazgo en desarrollo tecnológico resulta prioritario para la seguridad nacional. En ese sentido, la iniciativa rechaza establecer regulaciones estrictas al considerar que el crecimiento del sector no debe verse obstaculizado por controles estatales adicionales.

Qué es la Fuerza de la Superinteligencia para liderar la IA

La Fuerza de la Superinteligencia (Superintelligence Task Force o cuerpo asesor equivalente) es una iniciativa estratégica y organismo gubernamental creado en Estados Unidos por la administración del presidente Donald Trump para unificar, coordinar y acelerar la política nacional en materia de Inteligencia Artificial (IA) y tecnologías emergentes.

Su creación responde al objetivo de mantener la supremacía tecnológica y la seguridad nacional frente a competidores globales como China.

Principales ejes y características