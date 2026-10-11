Qué es un nódulo pulmonar y cuál es el pronóstico para el Papa

El papa León XIV será intervenido quirúrgicamente en el Hospital Gemelli de Roma debido a un nódulo pulmonar de apenas tres milímetros.

El hallazgo accidental se produjo en chequeos de rutina, y los profesionales de la salud aclararon que la presencia de esta masa no equivale de manera directa a una patología oncológica. La intervención clínica tiene un enfoque preventivo.

Naturaleza del nódulo pulmonar y criterios de evaluación

Un nódulo pulmonar es una formación pequeña con características redondeadas u opacificadas que se localiza en el tejido del pulmón.

Especialistas en neumonología e infectología explicaron que más del 60 % de estas imágenes corresponden a causas benignas, como cicatrices de infecciones previas o procesos inflamatorios.

Para clasificar la peligrosidad de la formación, la médica neumonóloga Ana María Putruele y el especialista Alejandro Garcés indicaron que se estudian diversos parámetros tomográficos:

Tamaño y densidad: Permiten definir si la estructura es sólida, subsólida o en vidrio esmerilado.

Morfología de bordes: Los contornos regulares suelen orientar la evaluación de forma distinta a las bordes irregulares o espiculados.

Evolución comparativa: El análisis de estudios previos permite contrastar si la imagen es reciente o si permanece estable.

"Un nódulo pulmonar de tres milímetros es una pequeña imagen localizada en el pulmón que puede tener causas benignas o malignas y no equivale por sí sola a un diagnóstico de cáncer", remarcó Ana María Putruele.

Por su parte, Alejandro Garcés agregó sobre la interpretación de las imágenes: "Nunca uno puede asegurar el diagnóstico con solo la imagen".

Pronóstico quirúrgico y criterio preventivo

En relación con el abordaje quirúrgico, los especialistas sostuvieron que el pronóstico general ante lesiones de dimensiones tan reducidas suele ser favorable. Dada la escasa dimensión de tres milímetros informada por el equipo médico, la decisión de extirpar el tejido responde a una conducta de cuidado y resguardo temprano de la salud respiratoria del pontífice de 71 años.

Sobre el abordaje médico adoptado, Ana María Putruele expresó: "Me llama la atención que digan tres milímetros, porque tres milímetros en realidad es muy pequeño para poder extirparlo". En esa línea de evaluación clínica, la especialista concluyó: "Tres milímetros no es importante. Es por prevención".