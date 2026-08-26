Qué es una riada, el fenómeno que azotó Nepal y provocó al menos 100 muertos

Una enorme riada azotó este miércoles el norte de Nepal y dejó al menos 100 muertos. También hay más de 400 desaparecidos. Ocurrió cerca de la frontera con el Tíbet, en localidades atravesadas por los ríos Bhote Koshi y Trishuli.

Las imágenes difundidas desde la zona muestran una masa de agua y barro avanzando con gran fuerza por los valles del Himalaya. Por su aspecto y velocidad, algunos medios describieron el fenómeno como una especie de "tsunami de agua" aunque en realidad se trató de una riada.

Qué es una riada

Una riada es un fenómeno que consiste en una crecida súbita y extraordinaria del caudal de un río o torrente.

Cuando el volumen y la velocidad del agua superan la capacidad del cauce, el río se desborda y puede inundar rápidamente las zonas cercanas. En regiones montañosas también puede trasladar barro, piedras, árboles, vehículos y otros materiales, lo que multiplica su capacidad destructiva tal como ocurrió en las últimas horas en Nepal.

La principal diferencia entre una inundación común y una riada está en el tiempo disponible para reaccionar.

Es que una inundación puede desarrollarse de manera progresiva, mientras que una riada repentina puede producir una subida extremadamente rápida del nivel y la velocidad del agua. En un valle de montaña, además, la topografía puede canalizar el flujo y aumentar su fuerza.

En el caso de lo ocurrido en Nepal, las primeras hipótesis apuntaron a un fenómeno ocurrido en la zona montañosa próxima al Tíbet. Según información difundida por las autoridades, una avalancha de hielo y rocas habría bloqueado un curso de agua y generado una acumulación que posteriormente desencadenó una enorme descarga hacia el río Bhote Koshi.

La enorme masa de agua acumulada descendió desde la zona tibetana e ingresó al Bhote Koshi, golpeando hacia las 9.15 hora local con extrema fuerza sobre las poblaciones de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.

Los mayores daños se registraron en el distrito de Rasuwa, donde la inundación arrasó varias viviendas y causó estragos en mercados, proyectos hidroeléctricos, carreteras y otras infraestructuras.