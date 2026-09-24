Qué fue de la vida de Mr. T, el ícono de los 80 que se alejó de la pantalla

El actor y luchador estadounidense Laurence Tureaud, conocido mundialmente como Mr. T, decidió alejarse de la actuación tras una exitosa carrera que lo convirtió en un ícono de la televisión y el cine durante la década de 1980.

Luego de afrontar un complejo tratamiento contra un cáncer diagnosticado a mediados de los noventa, la figura del espectáculo reorientó su vida hacia el trabajo comunitario, las charlas motivacionales y la religión en la ciudad de Chicago.

Este mes, la plataforma Netflix estrenó un documental sobre su vida, y ayer Gene Simmons, de Kiss compartió una foto junto a él en redes sociales.

De la fama internacional al retiro de las cámaras

Tras su irrupción cinematográfica como Clubber Lang en la película Rocky III junto a Sylvester Stallone, el artista alcanzó la consagración masiva al interpretar al Sargento Baracus en la serie Brigada A. Durante esos años, la figura de Laurence Tureaud se transformó en un fenómeno comercial que incluyó muñecos de acción, programas de animación y participaciones estelares en el evento de lucha libre WrestleMania en la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, el diagnóstico de un linfoma de células T en 1995 marcó un punto de quiebre en su trayectoria profesional.

Tras una larga etapa de recuperación, el artista optó por reducir sus apariciones en producciones de ficción y desprenderse de sus características cadenas de oro, una decisión motivada por la solidaridad hacia las víctimas del huracán Katrina en el estado de Luisiana.

El presente de una figura de la cultura popular

En la actualidad, Laurence Tureaud mantiene un perfil bajo enfocado en causas benéficas, la fe cristiana y apariciones esporádicas en eventos especiales y campañas publicitarias.

Aunque realiza participaciones puntuales en la televisión estadounidense, el exfutbolista americano y guardaespaldas prioriza el contacto directo con comunidades vulnerables y jóvenes en situación de riesgo.

A sus 74 años, el hombre que personificó a una de las estrellas más reconocibles de Estados Unidos mantiene intacta su marca registrada en la memoria colectiva. Su legado continúa vigente como uno de los referentes audiovisuales más representativos del entretenimiento de finales del siglo XX.