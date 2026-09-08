Quedó enterrada entre escombros y lodo, la dieron por muerta, la velaron y 10 días después "resucitó"

Un verdadero milagro ocurrió en las últimas horas en Nepal luego de que hallaran con vida a una mujer de 64 años que su familia había dado por muerta por la trágica riada que sufrió el país asiático.

La protagonista de esta inusual historia fue Chandika Shrestha, oriunda del pueblo de Betrawati, que había quedado atrapada entre barro y los escombros de su casa, que había sido derrumbada por el temporal.

Esta situación causó mucho más impacto porque tan solo dos días antes de que se diera el hallazgo de la mujer, un grupo de familiares había optado por realizar un funeral simbólico ante las pocas probabilidades que había de recuperar el cuerpo.

Los familiares de la mujer aseguraron que deberán realizar rituales nuevos que permitan la purificación de Chandika y revertir los efectos del sepelio que ya se había llevado a cabo en las últimas horas.

El norte de Nepal sufrió una riada el 26 de agosto, que provocó más de 1100 muertes y casi 5000 desaparecidos, y la destrucción de viviendas, puentes y caminos, en la cercanía de la frontera con el Tíbet.

Así rescataron a una mujer que estuvo más de 10 días atrapada entre barro y escombros.

Cómo fue el dramático rescate

Un grupo de vecinos que recorrían lo que había quedado del pueblo de Betrawati tras el temporal trágico escucharon un sonido débil proveniente desde los escombros, el sábado 5 de septiembre, y segundos más tarde un pedido de auxilio.

Rápidamente, las personas que se encontraban en el lugar comenzaron a retirar los escombros con palas, mientras que otras personas se escabulleron entre el barro para encontrar una abertura donde puedan llegar hacia la mujer atrapada.

Minutos más tarde pudieron sacarla de la vivienda que estaba parcialmente sepultada; le dieron agua y luego fue trasladada de urgencia a un hospital de Katmandú, donde quedó internada con una infección en una de sus piernas.



