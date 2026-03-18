Quién era Ismail Khatib, hombre clave del poder iraní con estrecho vínculo con Alí Jamenei

Israel anunció este miércoles que mató al ministro de Inteligencia de Irán, Ismail Khatib, con lo que fue el tercer alto funcionario del país persa eliminado en dos días, en medio de la guerra de Medio Oriente.

Khatib, de 64 o 65 años según distintos reportes, era considerado el principal artífice de la represión interna y la persecución de disidentes, además del responsable de la ejecución de operaciones encubiertas dentro y fuera del país.

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Era un clérigo y político de la línea dura que ocupaba el cargo en la cartera desde agosto de 2021, tras haber sido nombrado por el entonces presidente Ebrahim Raisi.

Se consideraba que tenía un vínculo estrecho con el líder supremo del país persa, Alí Jamenei, quien murió el 28 de febrero último, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de ataques que desencadenó la guerra en Medio Oriente.

El ministro de Defensa, Israel Katz, anunció la eliminación de Ismail Khatib.

Antes de ser ministro, pasó gran parte de su carrera en el brazo de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. En 2010, había sido nombrado jefe de seguridad de la oficina del líder supremo, un puesto para el que se requiere una confianza absoluta.

Además, antes de asumir la cartera, condujo el Centro de Protección de Inteligencia del Poder Judicial y fue jefe de seguridad de Astan Quds Razavi, una de las fundaciones más poderosas del país persa.

El control de la disidencia interna

Su rol principal en los últimos años fue el control de la disidencia interna y, bajo su conducción, el Ministerio de Inteligencia fue responsable de la vigilancia y el apoyo a la represión de las protestas sociales.

Su accionar fue clave durante las conocidas como "Protestas del Hiyab", entre 2022 y 2023, y las manifestaciones que empezaron a finales de 2025 y se extendieron durante las primeras semanas de 2026, consignaron medios internacionales.

Se lo responsabiliza también de operaciones para perseguir a opositores en el extranjero, según medios internacionales.

Khatib estaba bajo sanciones del Tesoro de los Estados Unidos desde el 2022 por presuntas actividades cibernéticas maliciosas y por su papel en la represión interna del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Según acusaciones, promovió campañas de desinformación digital y ciberataques dirigidos a instituciones gubernamentales y objetivos civiles, extendiendo el aparato represivo del país persa más allá de sus fronteras.