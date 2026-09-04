Quién era Pablo Carrizo, el bartender argentino hallado muerto en Colombia

La policía de Colombia confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Pablo Emilio Carrizo Hyrc, un empresario y consultor argentino especializado en gastronomía que permanecía desaparecido desde el 18 de agosto.

Carrizo, de 46 años, se desempeñaba como asesor independiente de negocios, relacionados con la gastronomía, las bebidas y la hotelería y, por su trabajo, solía viajar entre Bogotá y Medellín.

El gastronómico argentino tenía 46 años.

Desde enero de 2025 ocupaba el cargo de Brand Manager y Advocacy Manager en una empresa distribuidora de hielo para coctelería, y también trabajó como director corporativo de Food & Beverage y consultor especializado en bebidas y bares.

Licenciado en Administración de Empresas Hoteleras en la Universidad de Morón, Buenos Aires, Carrizo Hyrc se definía como un "argentino con corazón colombiano" y se formó en coctelería clásica y moderna, gerencia de bares, sommelier y cocina.

Su trayectoria profesional abarca experiencia en cadenas hoteleras, resorts y marcas de alto nivel de distintos países de Latinoamérica y también se desempeñó como embajador de productos de lujo de la compañía Diageo en Colombia.

Que ocurrió con Pablo Carrizo

El argentino había sido visto por última vez el 18 de agosto después de salir de un hotel ubicado en El Poblado, en el sur de Medellín, y poco después dejó de comunicarse con su hija y su exesposa que viven en Cartagena.

Según informaron desde Colombia, Carrizo Hyrc habría tenido un accidente de tránsito en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, cuando se trasladaba hacia la casa de su hija.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento del ciudadano argentino Pablo Emilio Carrizo, quien residió en nuestro país y mantuvo un estrecho vínculo con nuestra ciudad", sostuvo el secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, Carlos Arcila.



