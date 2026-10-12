Quién era Roberto Farías, el argentino de 30 años que murió en un brutal accidente en Punta Cana

Roberto Farías García tenía 30 años, era oriundo de Pergamino, provincia de Buenos Aires, y vivía en República Dominicana junto a su pareja. Su muerte en un accidente de tránsito en Punta Cana generó conmoción entre sus familiares y allegados, mientras avanza la investigación para determinar cómo ocurrió el hecho.

El trágico accidente ocurrió el pasado viernes cuando el joven circulaba en moto por el Boulevard Turístico Frank Rainieri, en la localidad de Verón.

Según las primeras informaciones difundidas por medios locales, estuvo involucrado en un siniestro con un camión que transportaba caliche, un material utilizado en la construcción.

Roberto Farías era oriundo de Pergamino y vivía con su pareja en República Dominicana.

En tanto, la principal hipótesis que manejan los investigadores indica que el vehículo de carga habría realizado una maniobra que obligó a Farías García a frenar bruscamente. En ese momento, perdió el control de la moto, salió despedido y cayó sobre el asfalto.

Tras la tragedia, su pareja compartió un mensaje en Facebook para agradecer el acompañamiento de familiares y amigos, y pedir justicia por su muerte.

"Hoy me toca enfrentar una realidad que jamás imaginé vivir", escribió. Además, reclamó que se conozca la verdad sobre lo sucedido y que el caso no quede impune.

"Robert merece justicia. Su familia merece respuestas. Y su memoria merece que sigamos alzando la voz", expresó.

Mientras sus seres queridos atraviesan el duelo, esperan que la investigación permita esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.