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Lunes, 5 de octubre de 2026

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Quién es Flávio Bolsonaro, el hijo de Jair que enfrentará a Lula en el balotaje de Brasil

El senador ganó la primera vuelta de las elecciones brasileñas y disputará la Presidencia con Lula el 25 de octubre. Su candidatura estuvo marcada por el respaldo de su padre, el apoyo de Milei y distintos escándalos.

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Flávio Bolsonaro, senador de 45 años e hijo mayor de Jair Bolsonaro, se convirtió en el candidato más votado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del 25 de octubre

El candidato, que obtuvo cerca del 47% de los votos frente al 45% del actual mandatario, llegó a la competencia presidencial impulsado por su padre, quien lo eligió como candidato del Partido Liberal (PL) después de quedar fuera de la contienda. Su campaña también contó con el respaldo de Javier Milei y Donald Trump.

Quién es Flávio Bolsonaro

El senador construyó su carrera política desde joven. Fue legislador estadual de Río de Janeiro a los 21 años y llegó al Senado a los 37. A diferencia de su padre, buscó mostrar durante la campaña un perfil más moderado y sereno.

El analista Marco Teixeira, de la Fundación Getúlio Vargas, explicó: "El vínculo familiar explica el éxito que tuvo Flávio en su carrera política". Otros especialistas, sin embargo, remarcaron que su trayectoria estuvo estrechamente vinculada al apellido Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de las elecciones en Brasil con el 47% de los votos.
Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de las elecciones en Brasil con el 47% de los votos.

La campaña del funcionario también estuvo atravesada por polémicas. Flávio protagonizó una disputa pública con su madrastra, Michelle Bolsonaro.

Además, fue investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero vinculadas a un supuesto financiamiento para una película sobre su padre. Él negó las acusaciones.

La figura del senador brasileño quedó marcada por la comparación permanente con Jair Bolsonaro. El propio candidato reconoció esa dificultad durante un acto en Río de Janeiro: "Es difícil comparar al hijo de Pelé con Pelé".

Ahora, deberá disputar una segunda vuelta con Lula en una elección que definirá el rumbo político de Brasil.

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