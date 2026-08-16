Quién es la argentina que fue detenida en Japón por transportar más de 100 cápsulas de cocaína

Una mujer argentina de 30 años fue detenida en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, cuando intentaba ingresar a Japón con más de un kilo de cocaína oculto en su organismo. La droga estaba distribuida en 101 cápsulas que la acusada había ingerido antes de iniciar el viaje y fue detectada durante un control de las autoridades aduaneras.

La detenida, que fue identificada como Rosa Micaela Quipildor, arribó a Japón desde el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Los funcionarios comenzaron a sospechar de la mujer por su comportamiento y por eso decidieron someterla a estudios médicos. Una radiografía confirmó que llevaba las cápsulas en el estómago, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital para completar el procedimiento.

Durante el interrogatorio, la mujer reconoció que transportaba estupefacientes y explicó que le habían ofrecido 7.000 euros a cambio de realizar la maniobra.

Según su relato, había conocido a una mujer durante un festival en Argentina, quien posteriormente la puso en contacto con un hombre vinculado al traslado de la droga.

Quién es Rosa Micaela Quipildor, la argentina detenida en Japón

Quipildor tiene tres hijos y domicilio en el barrio porteño de Flores, en el asentamiento 1-11-14. Además, trabaja para una empresa de limpieza. Su detención en Japón no es el primer episodio en el que queda vinculada con el tráfico de cocaína: en Argentina ya había sido condenada por intentar enviar droga hacia distintos países de Asia.

De acuerdo con los antecedentes de la causa, durante 2021 intentó realizar tres envíos de cocaína mediante encomiendas postales. En uno de los casos quiso enviar 388,42 gramos hacia Bangkok, Tailandia, a través de FedEx. En los otros dos utilizó DHL Express para despachar 532,52 gramos y 440 gramos con destino a Malasia.

Por esos hechos, en 2022 recibió una condena de tres años de prisión en suspenso luego de admitir su responsabilidad en un juicio abreviado. El tribunal tuvo en cuenta que en ese momento tenía 26 años, era madre adolescente de tres hijos y atravesaba una situación de precariedad económica y social.

Ahora, la investigación quedó en manos del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, que busca determinar quiénes están detrás del traslado de la droga y si Quipildor actuó como parte de una organización internacional de narcotráfico. La cocaína incautada fue valuada en unos 24,24 millones de yenes, equivalentes a más de 150.000 dólares en el mercado informal japonés.