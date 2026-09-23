Quién es el argentino que desapareció en Italia tras un robo y es buscado hace 3 meses

El ciudadano argentino Nicolás Merlano, de 42 años, es buscado intensamente en Italia por la policía europea e Interpol tras permanecer tres meses desaparecido.

El hombre había iniciado un viaje como turista por Europa en mayo y perdió todo contacto con sus allegados a fines de junio, luego de denunciar que le habían robado su mochila con dinero y pertenencias en suelo italiano.

La última comunicación con su familia ocurrió el 27 de junio a través de mensajes de texto. Merlano tenía fecha de regreso pactada a la Argentina para el 28 de agosto, pero nunca abordó el vuelo de retorno.

El itinerario del viaje y el último mensaje a la familia

Antes de arribar a territorio italiano, el turista recorrió España, Francia y Bélgica durante las primeras semanas de su travesía. En su último contacto, el viajero alertó sobre la sustracción de sus documentos y efectivo, y mencionó que una persona de nacionalidad francesa le había ofrecido una oportunidad laboral informal para subsistir.

"Nos contó que le habían robado su mochila con dinero para el viaje y que un hombre de nacionalidad francesa le había ofrecido trabajo", detalló su hermana Daniela Merlano al reconstruir las últimas novedades recibidas. Desde entonces, el teléfono del argentino permanece inactivo.

Alerta de Interpol y campaña familiar de recaudación

Frente a la falta de avances, las autoridades consulares activaron una orden internacional de búsqueda de paradero.

En paralelo, la familia investiga la contratación de representación legal en el continente europeo para agilizar las medidas judiciales y el acceso a cámaras de seguridad públicas.

Al ser su hermana docente y sus padres jubilados, el entorno cercano evalúa habilitar una cuenta bancaria para recibir donaciones. El objetivo de los allegados es financiar los costos operativos y legales que exige el rastreo de Nicolás Merlano en el exterior.