Quién es y qué crimen cometió Christa Pike, la condenada a pena de muerte que sobrevivió a dos inyecciones letales

Christa Pike está condenada a muerte y anoche pronunció sus últimas palabras mientras estaba atada a una camilla en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville, Estados Unidos: "Voy a dejar este mundo como he vivido la mayor parte de mi vida: con amor". Sin embargo, tras dos inyecciones letales, no falleció y terminó internada. Cuando tenía 18 años, hace más de tres décadas, protagonizó un crimen tan macabro contra una compañera de la escuela que obligó a la Justicia de Tennessee a volver a condenar a pena de muerte a una mujer tras dos siglos.

Puntualmente, las autoridades le administraron a la mujer de 50 años dos dosis de pentobarbital, un barbitúrico de acción rápida utilizado en protocolos de inyección letal en ese país.

Por causas que están bajo investigación, Pike no murió y tuvo que ser trasladada de urgencia en ambulancia a un hospital para recibir atención médica. Así lo confirmaron sus abogados y el Departamento Correccional del estado.

Pike es la única mujer en el corredor de la muerte de ese estado y aguarda su ejecución desde 1996, condenada a muerte por un crimen cometido en Knoxville. Como se mencionó, su aplicación de la pena capital habría sido la primera a una mujer en Tennessee en más de 200 años.

Tras el fallo en el procedimiento letal, el gobernador Bill Lee ordenó una revisión externa y suspendió la única ejecución restante prevista para el año, según informó la agencia Associated Press.

Qué crimen cometió Christa Pike cuando tenía 18 años





El 11 de enero de 1995, Pike le dijo a una amiga dentro del centro Job Corps de Knoxville que tenía intención de matar a otra estudiante, Colleen Slemmer, "porque se había sentido cruel ese día", según consta en la opinión del Tribunal Supremo de Tennessee del 5 de octubre de 1998.

La noche del 12 de enero, solo un día después, atrajo a la víctima a un lugar apartado con la promesa de compartir marihuana escondida en el parque Tyson, acompañada por su novio Tadaryl Shipp y otra joven, Shadolla Peterson.

Christa Pike condenada a muerte, entrando en un tribunal penal del condado de Knox en 2007 (AP).

El grupo caminó hacia el campus agrícola de la Universidad de Tennessee hasta llegar a una planta de vapor abandonada. Pike llevaba un cúter y un pequeño cuchillo de carnicero que le había pedido prestado a otro estudiante.

Según su declaración ante la Policía, el ataque comenzó con golpes y patadas, cuando arrojó a Slemmer al suelo, le golpeó la cabeza contra el pavimento y le pateó la cara y el cuerpo varias veces mientras la víctima exclamaba "¿por qué me estás haciendo esto?".

Cuando Slemmer amenazó con denunciarla para que la expulsaran del centro educativo, Pike recrudeció la agresión. La víctima intentó huir en varias oportunidades, pero cada vez fue reducida por Pike o por Shipp.

La agresora usó el cúter para cortarle el estómago, luego la espalda y finalmente la garganta en reiteradas ocasiones. Mientras Slemmer suplicaba por su vida con la garganta cortada, Pike le dijo que se callara porque "es más difícil hacerle daño a alguien cuando está hablando".

Durante el ataque, que duró entre 30 minutos y una hora, Pike abandonó brevemente la escena para verificar que no hubiera testigos antes de continuar con la golpiza. Luego, junto a Shipp, arrastraron el cuerpo hacia una zona arbolada y le obligaron a quitarse la blusa y el sujetador para impedirle correr. Finalmente, le ató un trapo en la boca para silenciarla.

Lo que reveló la autopsia de Colleen Slemmer





La médico forense del condado de Knox, Sandra Elkins, realizó la autopsia de la víctima, de 19 años y reveló que quiso catalogar las heridas de corte y punción en el torso asignándoles letras del alfabeto, pero la cantidad era tan elevada que desistió y declaró que habría necesitado "tres días" para hacerlo.

La causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico por fuerza contundente: el cráneo presentó fracturas múltiples y extensas, con fragmentos incrustados en el cerebro. La forense concluyó que la víctima estaba viva y consciente mientras le infligían las lesiones.

La fría reacción posterior al crimen y el ritual macabro





Al día siguiente del crimen, Pike regresó a la escena junto a un grupo de jóvenes. Un oficial de policía que custodiaba el perímetro declaró en el juicio que la agresora le preguntó por qué el área estaba acordonada, por la identidad de la víctima y si tenían sospechosos, mostrándose divertida y riendo mientras llevaba un collar con un pentagrama.

Esa misma jornada, Pike le relató el crimen a dos compañeras, les enseñó un fragmento del cráneo de Slemmer que guardaba en el bolsillo y les dijo: "Eso no es barro en mis zapatos, es sangre". El trozo óseo hallado en su chaqueta encajó a la perfección en la reconstrucción de la cabeza de la víctima realizada por el antropólogo forense Murray Marks.

Christa Pike es la primera mujer condenada a muerte en Tennessee en los últimos 200 años.

Si bien un pentagrama grabado en el pecho de la víctima alimentó el pánico satánico en los medios, en procesos posteriores Shipp admitió haber sido él quien realizó esa marca. Tras el asesinato, la pareja lavó sus zapatos en un charco, descartó el cúter, limpió los pantalones con barro y tiró los guantes junto a las identificaciones de la víctima en una estación de servicio.

La condena a muerte y el debate judicial





En 1996, un jurado de Tennessee condenó a Pike a la pena capital por asesinato premeditado en primer grado y a 25 años consecutivos por conspiración. La Justicia halló dos agravantes: el crimen fue "especialmente atroz o cruel en tanto implicó tortura o abuso físico grave más allá del necesario para producar la muerte" y buscó evitar un procesamiento legal.

Shipp recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por ser menor de 18 años al momento del hecho, mientras que Peterson actuó como vigía, colaboró con la investigación y recibió libertad vigilada.

A lo largo de los años, la defensa cuestionó la disparidad de penas y alegó que el jurado no accedió a información sobre la infancia de Pike, marcada por abusos físicos y sexuales, violaciones a los 11 y 17 años y falta de tratamiento psiquiátrico. Posteriormente le diagnosticaron trastorno bipolar y de estrés postraumático (TEPT).

La psicóloga forense Bethany Brand evaluó a Pike en 2023 y sostuvo: "Su infancia estuvo plagada de abusos físicos, sexuales y emocionales. Varios hombres abusaron sexualmente de ella desde antes de que tuviera edad escolar".

Sin embargo, las apelaciones fueron rechazadas por los tribunales al considerar que los jurados ya conocían su historia familiar. May Martínez, madre de la víctima, se opuso a cualquier medida de clemencia: "Ella cometió el crimen. Creo que debería pagar por ello".