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Miércoles, 16 de septiembre de 2026

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Quiénes eran las víctimas del trágico accidente en helicóptero en Los Ángeles

El hecho dejó un saldo de tres muertos: dos viajaban en la aeronave y el tercero era una persona que estaba en tierra.

Gabriel Arias
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Tras la trágica caída del helicóptero de los canales Telemundo 52 y NBC4 en la ciudad de Los Ángeles se dio a conocer la identidad de dos de las tres víctimas del siniestro.

El accidente, ocurrido el martes por la noche, dejó un saldo de tres muertos: la reportera Eliana Moreno y el piloto George Marciniw (viajaban a un choque ocurrido en la zona de Chatsworth) y una tercera víctima fatal que se encontraba en tierra.

La noticia fue confirmada por Telemundo 52 y NBC4 a través de un comunicado conjunto, en el que expresaron sus condolencias a las familias, amigos y colegas de las víctimas.

¿Quiénes eran las víctimas?

En cuanto a los dos periodistas fallecidos en el siniestro, Eliana Moreno se desempeñaba como fotoperiodista aérea de Telemundo 52 y era reconocida por su profesionalismo y calidez humana.

Sus colegas la recordaron como "la mejor reportera desde el helicóptero de todo Los Ángeles", y destacaron su capacidad para cubrir "desde persecuciones a alta velocidad hasta incendios forestales", tanto en inglés como en español.

"Era un ser humano maravilloso. Nos daba consuelo. Sabíamos que podíamos preguntarle cualquier cosa y nos respondería. El tema no importaba, estaba al tanto de todo", resaltaron sus compañeros.

La noticia fue confirmada por Telemundo 52 y NBC4 a través de un comunicado conjunto, en el que expresaron sus condolencias a las familias, amigos y colegas de las víctimas.¿Quiénes eran las víctimas?En cuanto a los dos periodistas fallecidos en el siniestro,&nbsp;Eliana Moreno se desempeñaba como fotoperiodista aérea de Telemundo 52 y era reconocida por su profesionalismo y calidez humana.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Sus colegas la recordaron como "la mejor reportera desde el helicóptero de todo Los Ángeles", y destacaron su capacidad para cubrir "desde persecuciones a alta velocidad hasta incendios forestales", tanto en inglés como en español."Era un ser humano maravilloso. Nos daba consuelo. Sabíamos que podíamos preguntarle cualquier cosa y nos respondería. El tema no importaba, estaba al tanto de todo", resaltaron sus compañeros.La caída del helicóptero dejó tres víctimas fatales (Captura de video).
La caída del helicóptero dejó tres víctimas fatales (Captura de video).

George Marciniw era el piloto del helicóptero y solía volar junto a Eliana, especialmente en los turnos nocturnos. Nacido y criado en el sur de California, se graduó de la preparatoria Burbank en 1974 y era muy respetado en la industria.

"Cuando trabajaba en Telemundo 52, a George le gustaba que lo llamaran Jorge. Era un excelente piloto", remarcaron sus colegas. "Era muy conocido y respetado en la industria", agregaron.

Dolor en las redes

Los canales lamentaron la tragedia y enviaron sus "más sentidas condolencias a las familias, amigos y colegas de quienes perdieron la vida".

El equipo de Telemundo 52 expresó su dolor en redes sociales: "Esta noche, estamos de luto. Tenemos el corazón roto. Perdimos a dos grandes colegas".

¿Cómo fue el siniestro?

El accidente aéreo ocurrió dos horas después de que una SUV chocara contra un colectivo de la red de transporte de Los Ángeles en la zona de Chatsworth.

Helicópteros de canales de televisión se encontraban sobrevolando la zona para cubrir el operativo, cuando el NewsChopper4 cayó a unos 2,4 kilómetros del lugar del primer accidente, que provocó un incendio que alcanzó cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento.

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