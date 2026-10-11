Proponen quitar beneficios a empresas chilenas por ruta a Malvinas

Un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación busca dar de baja tratados que otorgan beneficios fiscales y económicos a firmas trasandinas.

La iniciativa fue impulsada por Guillermo Michel como respuesta al restablecimiento de una conexión marítima comercial regular hacia el archipiélago. El planteo apunta a revisar el marco legal bilateral mediante la cancelación de convenios comerciales y de tributación activa.

Revisión de acuerdos tributarios y comerciales

La propuesta insta al Poder Ejecutivo Nacional a denunciar el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones (aprobado por la Ley 24.342) y el Convenio para Eliminar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal (aprobado por la Ley 27.274).

Estos textos vigentes garantizan topes a las retenciones aplicadas a las ganancias obtenidas por firmas chilenas en suelo argentino por dividendos, regalías e intereses.

La reacción legislativa se desató ante la llegada del buque Danstar, propiedad de la firma Easter Island Naviera, que prevé realizar trayectos desde Punta Arenas. La embarcación operará con el objetivo de abastecer de insumos a los habitantes isleños y conectar de forma permanente con Puerto Argentino.

Soberanía y diplomacia bilateral

El proyecto fundamenta que la reactivación de este itinerario representa una falta de respaldo a los reclamos argentinos sobre las Islas Malvinas. En ese marco, se objeta la asistencia de logística prestada a actividades privadas dentro del territorio marítimo en disputa.

"El retorno de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas, con la primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, prevista para noviembre para abastecer a los habitantes de las Islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino, es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas", manifestó Guillermo Michel.

El legislador sumó sobre la postura comercial del vecino país: "Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse. El planteo es razonable, no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas. Pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas".