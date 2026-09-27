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Domingo, 27 de septiembre de 2026

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Qué hay en RAF Fairford, la base clave de Estados Unidos en Reino Unido donde se planeaba un ataque terrorista

El enclave en Gloucestershire combina una trayectoria estratégica desde la Guerra Fría hasta operaciones recientes contra Irán, marcada por la presencia de bombarderos pesados.

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La base aérea de RAF Fairford, ubicada en el condado de Gloucestershire, alberga administrativamente a la 501st Combat Support Wing de la Fuerza Aérea estadounidense. La palabra de Trump sobre el episodio.

Tras los recientes acontecimientos relacionados a un ataque terrorista, la unidad confirmó que ningún efectivo norteamericano estuvo involucrado en los hechos y que la seguridad de la zona se encuentra plenamente garantizada.

Qué hay en RAF Fairford, la base clave de Estados Unidos en Reino Unido donde se planeaba un ataque terrorista

Historia y rol estratégico militar de Fairford

La instalación ha sido utilizada por el ejército de Estados Unidos desde hace décadas. Durante la Guerra Fría, acogió al Mando Aéreo Estratégico norteamericano y desempeñó un papel clave durante la primera Guerra del Golfo en 1991.

Posteriormente, durante la invasión de Irak en 2003, Washington desplegó en este recinto sus bombarderos estratégicos B-52 para apoyar las operaciones en Medio Oriente, consolidando a la base como un punto neurálgico de despliegue militar.

Operaciones recientes y tensión social

En marzo pasado, el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, autorizó el uso de la instalación para que aviones estadounidenses lanzaran ataques defensivos contra emplazamientos misilísticos en Irán.

Desde entonces, aeronaves como los B-52 y B-1 Lancer han operado desde allí equipadas con armamento diseñado para penetrar búnkeres subterráneos.

Actualmente, las autoridades británicas bajo el gobierno del primer ministro Andy Burnham mantienen bajo reserva los detalles de las investigaciones en curso. 

El enclave ha sido también escenario de protestas de ciudadanos opuestos a la utilización de territorio británico para operaciones aéreas norteamericanas en la región.

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