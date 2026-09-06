Raúl Castro reapareció en público y participó de un acto en medio de los rumores sobre su estado de salud

El ex presidente de Cuba Raúl Castro, de 95 años, reapareció en público y participó en las últimas horas de un acto militar en medio de los rumores sobre su estado de salud.

El ex mandatario había sido visto por última vez el 13 de agosto último en La Habana, durante una ceremonia por el centenario del nacimiento de su hermano, Fidel Castro. En los últimos días circularon rumores sobre su salud dada su avanzada edad y también por su ausencia por primera vez en décadas en el mitin por el Asalto al Cuartel Moncada.

Para poner fin a esas versiones, el ex presidente cubano participó este sábado de un acto para conmemorar el aniversario de la Seguridad Personal, una dependencia de las Fuerzas Armadas. Las imágenes del evento fueron difundidas en un reporte de la televisión estatal y lo muestran junto a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado "El Cangrejo" y quien es su nieto y su guardaespaldas.

También el presidente Miguel Díaz-Canel publicó en sus redes sociales varias fotografías de la actividad en las cuales se ve a Raúl Castro.

"Un honor participar con el General de Ejército (Raúl Castro) en el acto por el aniversario 65 de la Dirección de Seguridad Personal, que tuvo sus orígenes mucho antes del 6 de septiembre de 1961, desde los tiempos de la lucha revolucionaria liderada por el Comandante en Jefe (Fidel Castro)", expresó Díaz-Canel en su cuenta en X.

En las imágenes difundidas se observa a Castro vestido con su habitual uniforme militar verde, llegar caminando junto a militares de alto rango y sentarse en primera fila en un salón cerrado. También se puso de pie en varias ocasiones para recibir un diploma de homenaje y saludar a personas que acudieron al acto.

Raúl Castro fue presidente interino de Cuba tras la designación hecha por su hermano en 2006 y luego accedió oficialmente el cargo en 2008, hasta abril de 2018 cuando fue sucedido por Díaz-Canel.