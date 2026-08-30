Reapareció Nicolás Maduro y envió un mensaje desde la cárcel: "Estamos firmes"

El ex presidente de Venezuela Nicolás Maduro reapareció este domingo con un mensaje en redes sociales dirigido a sus seguidores y en el que además adjuntó fotos tomadas en la cárcel de Nueva York donde permanece detenido desde enero de este año, a la espera del juicio por narcoterrorismo que afrontará en Estados Unidos en 2027.

"Pequeño regalo de amor y esperanza. Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", expresó Maduro en el inicio de la publicación. En las imágenes, aparece con un conjunto deportivo, sonriente y haciendo el gesto de la paz con una de sus manos.

Luego subrayó: "Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición".

El juicio contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo comenzará el 1 de junio de 2027 (Foto X @NicolasMaduro).

En junio de 2027 arrancará el juicio contra Maduro

Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn luego de la operación estadounidense realizada el 3 de enero.

El ex mandatario está acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína mientras que Flores enfrenta imputaciones vinculadas a la importación de drogas y posesión ilegítima de armas de fuego.

La Justicia de Estados Unidos resolvió que el juicio oral contra el ex presidente de Venezuela y su esposa iniciará el 1 de junio de 2027. La fecha fue fijada por el tribunal de Nueva York tras la realización de la tercera audiencia del caso.

La causa está en manos del juez federal Alvin Hellerstein. La estrategia de los abogados defensores, Barry Pollack y Mark Donnelly, se centra en solicitar la anulación del proceso apelando a la inmunidad diplomática de Maduro y cuestionando la legalidad del operativo de captura realizado a comienzos de año.