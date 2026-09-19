Reino Unido calificó de "inaceptables" las sanciones de Argentina a las empresas que operan en las islas

El pronunciamiento británico llegó luego de las medidas anunciadas por el Gobierno de Javier Milei contra compañías involucradas en proyectos hidrocarburíferos y el avance en la instalación de una Base Naval Integrada en Ushuaia, Tierra del Fuego.

El Reino Unido volvió a confirmar su postura sobre las Islas Malvinas en medio de una nueva escalada diplomática con Argentina por las actividades económicas desarrolladas en el archipiélago y sus aguas circundantes.

Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, aseguró que el Gobierno británico mantiene su apoyo a las empresas que participan directa o indirectamente en el territorio.

El Gobierno británico volvió a ratificar su postura sobre las Islas Malvinas y defendió el desarrollo de los recursos naturales en el archipiélago.

Reino Unido defendió la explotación de recursos naturales en Malvinas

En un comunicado oficial publicado el viernes 18 de septiembre, Londres reiteró su posición de soberanía sobre el archipiélago y sostuvo que sus habitantes tienen derecho a desarrollar los recursos naturales de acuerdo con sus propios intereses económicos, una facultad que el Gobierno británico vincula con el principio de autodeterminación.

Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, difundió la posición de Londres y respaldó a las compañías vinculadas con las islas.

Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, sostuvo que

La funcionaria también apuntó contra las medidas adoptadas por Buenos Aires hacia las compañías relacionadas con las islas y aseguró que el Gobierno británico y su red diplomática respaldarán a las empresas y personas involucradas.

Según Londres, existen importantes oportunidades comerciales en el archipiélago y continuará trabajando junto con la administración isleña para proteger esos intereses.

La explotación de hidrocarburos volvió a quedar en el centro de la disputa entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas.



El pronunciamiento se produce en medio de un nuevo capítulo del histórico conflicto de soberanía. El Gobierno argentino rechazó el 15 de septiembre la guía difundida por Reino Unido y sostuvo que busca promover actividades comerciales e hidrocarburíferas que Argentina considera ilegítimas.

Cancillería reafirmó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes forman parte del territorio argentino y anunció que profundizará las acciones contra las empresas vinculadas con la extracción de recursos sin autorización nacional.

El Gobierno de Javier Milei profundizó las acciones contra empresas que participen en actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Argentina.

Uno de los principales focos de la disputa es Sea Lion, un proyecto petrolero ubicado al norte de las Malvinas y vinculado a las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

El Gobierno argentino avanzó con acciones legales y anunció un proyecto para endurecer las sanciones contra empresas que intervengan en este tipo de operaciones.

La controversia vuelve así a colocar a los recursos naturales del Atlántico Sur en el centro de la relación bilateral. Mientras Londres sostiene el derecho de los isleños a administrarlos, Argentina rechaza las decisiones unilaterales británicas y mantiene su reclamo de soberanía sobre el archipiélago y los espacios marítimos circundantes.



