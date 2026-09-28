Las autoridades de seguridad del Reino Unido dispusieron la liberación bajo fianza de los individuos arrestados en el marco de una investigación por un presunto complot terrorista contra la base militar estadounidense.

La medida fue adoptada por las fuerzas de seguridad luego de interrogar a los sospechosos y recabar material tecnológico en las zonas bajo sospecha. Por su parte, Trump se pronunció sobre el caso.

A pesar de la puesta en libertad condicionada, el grupo de investigadores del Mando Antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres mantiene abierto el expediente para determinar el alcance real de las amenazas y los posibles vínculos de los acusados con células radicales. Por el siniestro, la prensa británica culpó a Irán.

Pesquisa antiterrorista y diligencias en Chipre

Las detenciones iniciales respondieron a tareas de inteligencia dirigidas a desactivar un eventual atentado coordinado contra las instalaciones bélicas estratégicas que el país británico opera en el Mediterráneo oriental.

La base de Akrotiri constituye un punto neurálgico para las operaciones de la Royal Air Force (RAF) en Medio Oriente.

Los agentes policiales incautaron soporte digital, teléfonos móviles y documentación durante los registros efectuados en inmuebles vinculados a los sospechosos, los cuales continúan bajo peritaje forense para confirmar la presencia de planes operativos.

Controles de seguridad e investigación en curso

Las condiciones fijadas para la libertad bajo fianza imponen restricciones de circulación, la entrega de documentación de viaje y presentaciones periódicas ante las dependencias policiales designadas.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido dispuso mantener reforzados los niveles de alerta y los esquemas de vigilancia periférica en las bases soberanas británicas radicadas en territorio chipriota mientras prosiguen las actuaciones judiciales.