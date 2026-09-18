Reino Unido ratificó su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas y publicó una guía para respaldar a las empresas frente a las sanciones anunciadas por Argentina

El Gobierno del Reino Unido renovó en los últimos días su firme postura de soberanía sobre las Islas Malvinas e impulsó una guía oficial de protección orientada a respaldar a compañías y particulares que operan en el archipiélago.

La iniciativa británica responde de manera directa a la decisión de la Argentina de endurecer las sanciones contra empresas involucradas en actividades no autorizadas, como la exploración y explotación de hidrocarburos offshore.

A través del Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), la administración británica emitió el documento intitulado "Doing business with the Falkland Islands", en el cual sostiene que las leyes o sanciones administrativas emitidas por tribunales o poderes de Buenos Aires carecen de validez o jurisdicción sobre las actividades desarrolladas en las islas.

La publicación ratifica que Londres considera a las Malvinas como un Territorio Británico de Ultramar y reafirma el principio de autodeterminación de los isleños, advirtiendo que no abrirá discusiones sobre la soberanía a menos que la población local así lo decida.

Las claves del respaldo a las petroleras y proveedores

El pronunciamiento británico apuntó especialmente a las empresas vinculadas al proyecto petrolero offshore Sea Lion (operado por la firma Navitas Petroleum junto a Rockhopper Exploration), así como a contratistas y proveedores de servicios:

Desconocimiento de sanciones: El Foreign Office aseguró que las regulaciones argentinas no afectan legítimamente el marco en el que operan las firmas en las islas ni deberían ser vinculantes fuera del territorio continental argentino.

Asistencia y apoyo diplomático: Londres ofreció gestiones oficiales y acompañamiento ante terceros países u organismos internacionales en caso de que alguna compañía o proveedor sufra presiones, notificaciones o represalias comerciales por parte de las autoridades argentinas.

Continuidad de la actividad económica: La postura británica remarcó que las medidas restrictivas aplicadas históricamente por la Argentina no impidieron el desarrollo y crecimiento de la economía de las islas ni la exploración de sus recursos naturales.

La respuesta de la Cancillería y del Congreso argentino

En contraposición a la directiva lanzada por Londres, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina rechazó categóricamente la publicación de la guía británica, calificándola como un intento de validar actividades hidrocarburíferas y comerciales ilegítimas sobre la plataforma continental argentina.

Asimismo, la Cancillería notificó que continuará ampliando denuncias judiciales, medidas administrativas e intimaciones a empresas de diversos países.

En paralelo, el Poder Ejecutivo nacional remitió al Congreso un proyecto de ley para endurecer penas, elevar multas e inhabilitar operativamente a firmas o socios que participen sin aval soberano en la explotación de recursos naturales renovables y no renovables en el Atlántico Sur.