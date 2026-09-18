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Viernes, 18 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
DE IDA Y VUELTA

Reino Unido ratificó su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas y publicó una guía para respaldar a las empresas frente a las sanciones anunciadas por Argentina

El Gobierno británico publicó una guía oficial en la que rechaza la jurisdicción de la Argentina sobre el archipiélago y ofreció respaldo diplomático y legal a las compañías y proveedores involucrados en la explotación de recursos.

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El Gobierno del Reino Unido renovó en los últimos días su firme postura de soberanía sobre las Islas Malvinas e impulsó una guía oficial de protección orientada a respaldar a compañías y particulares que operan en el archipiélago. 

La iniciativa británica responde de manera directa a la decisión de la Argentina de endurecer las sanciones contra empresas involucradas en actividades no autorizadas, como la exploración y explotación de hidrocarburos offshore.

A través del Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), la administración británica emitió el documento intitulado "Doing business with the Falkland Islands", en el cual sostiene que las leyes o sanciones administrativas emitidas por tribunales o poderes de Buenos Aires carecen de validez o jurisdicción sobre las actividades desarrolladas en las islas.

La publicación ratifica que Londres considera a las Malvinas como un Territorio Británico de Ultramar y reafirma el principio de autodeterminación de los isleños, advirtiendo que no abrirá discusiones sobre la soberanía a menos que la población local así lo decida.

Las claves del respaldo a las petroleras y proveedores

El pronunciamiento británico apuntó especialmente a las empresas vinculadas al proyecto petrolero offshore Sea Lion (operado por la firma Navitas Petroleum junto a Rockhopper Exploration), así como a contratistas y proveedores de servicios:

  • Desconocimiento de sanciones: El Foreign Office aseguró que las regulaciones argentinas no afectan legítimamente el marco en el que operan las firmas en las islas ni deberían ser vinculantes fuera del territorio continental argentino.

  • Asistencia y apoyo diplomático: Londres ofreció gestiones oficiales y acompañamiento ante terceros países u organismos internacionales en caso de que alguna compañía o proveedor sufra presiones, notificaciones o represalias comerciales por parte de las autoridades argentinas.

  • Continuidad de la actividad económica: La postura británica remarcó que las medidas restrictivas aplicadas históricamente por la Argentina no impidieron el desarrollo y crecimiento de la economía de las islas ni la exploración de sus recursos naturales.

La respuesta de la Cancillería y del Congreso argentino

En contraposición a la directiva lanzada por Londres, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina rechazó categóricamente la publicación de la guía británica, calificándola como un intento de validar actividades hidrocarburíferas y comerciales ilegítimas sobre la plataforma continental argentina.

Asimismo, la Cancillería notificó que continuará ampliando denuncias judiciales, medidas administrativas e intimaciones a empresas de diversos países. 

En paralelo, el Poder Ejecutivo nacional remitió al Congreso un proyecto de ley para endurecer penas, elevar multas e inhabilitar operativamente a firmas o socios que participen sin aval soberano en la explotación de recursos naturales renovables y no renovables en el Atlántico Sur.

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