Reino Unido rechazó la postura independentista de Escocia, Gales e Irlanda: "Funcionamos mejor juntos, no divididos"

El Gobierno británico cuestionó el avance de los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte para impulsar la independencia y defendió la continuidad del Reino Unido.

Desde Londres remarcaron que las distintas naciones pueden trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de vida sin abrir un debate constitucional ni futuros referéndums.

El vocero del primer ministro británico Andy Burnham sostuvo que el Gobierno considera que el país tiene mejores perspectivas si mantiene sus naciones unidas, fortaleciendo la cooperación entre las administraciones y el Ejecutivo para afrontar problemas comunes.

"El Reino Unido funciona mejor cuando promueve sus valores compartidos de forma conjunta para resolver los problemas de todos, en lugar de dividirse", afirmó el portavoz al fijar la posición del Gobierno frente al reclamo independentista.

Los líderes de Irlanda del Norte, Escocia y Gales firmaron un memorándum para independizarse del Reino Unido (EFE).

La respuesta de Londres se conoció después de que dirigentes de Irlanda del Norte, Escocia y Gales mantuvieran una cumbre en la que firmaron un memorándum destinado a avanzar con un plan para independizarse del Reino Unido, con señales de acercamiento hacia la Unión Europea.

Frente a ese escenario, el vocero planteó como alternativa profundizar la cooperación institucional y económica con los gobiernos de las distintas naciones, y convocó a los dirigentes locales a trabajar junto al Ejecutivo para mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones.

Entre las propuestas mencionadas aparece la posibilidad de discutir nuevos mecanismos de financiamiento que permitan brindar mayor previsibilidad económica. Sin embargo, Londres dejó en claro que esa negociación no implicaría discutir una eventual ruptura del Reino Unido.

La postura del Gobierno británico fue sintetizada por el vocero al señalar que está dispuesto a debatir con los primeros ministros "mecanismos financieros capaces de garantizar una mayor seguridad económica, pero sin verse involucrado en debates constitucionales ni futuros referéndums".