El Reino Unido cruzó a Milei y defendió el petróleo en las Islas Malvinas

El gobierno del Reino Unido respondió al discurso pronunciado por el presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde cuestionó la ocupación británica en las Islas Malvinas.

A través de un documento oficial, la gestión de Londres ratificó su postura sobre el archipiélago, defendió la exploración de hidrocarburos en la zona y rechazó las medidas impuestas por Argentina para frenar las actividades productivas de la región.

La respuesta diplomática se produjo pocas horas después de que el mandatario argentino utilizara el foro internacional en Nueva York para exigir el cumplimiento de las resoluciones multilaterales y criticar la postura de las autoridades insulares.

Ratificación de la soberanía y defensa de la autodeterminación

En el texto difundido por el gobierno británico, se enfatizó el principio de autodeterminación de los habitantes del territorio insular como pilar fundamental de su posición bilateral.

Las autoridades anglosajonas señalaron que la población local posee la potestad de definir su estatus político y promover su propio desarrollo económico.

Asimismo, la declaración oficial justificó la legitimidad de las tareas de prospección energética en el Atlántico Sur y criticó el accionar administrativo del Estado sudamericano al calificarlo como un obstáculo para el libre comercio internacional.

"El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las islas Falkland", señaló la diplomacia británica en el texto presentado ante la comunidad diplomática.

Rechazo a las restricciones comerciales e pesqueras

El comunicado británico cuestionó las normativas vigentes que sancionan a las empresas petroleras y pesqueras que operan bajo licencias otorgadas en el archipiélago.

Según las autoridades insulares, estas restricciones legales afectan el desenvolvimiento de los negocios globales en la región sur del continente.

"Este comportamiento es totalmente incompatible con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y no es el comportamiento que esperamos de una democracia", manifestaron desde la representación británica.

Con este intercambio, la disputa soberana sobre el Atlántico Sur sumó un nuevo capítulo en el plano diplomático, marcando las diferencias de criterio entre la administración nacional y el gobierno británico en los foros multilaterales.