Estados Unidos completó su retirada militar de Irak tras dos décadas

Estados Unidos completa este miércoles la retirada total de sus fuerzas militares restantes en Irak, poniendo fin a una presencia que comenzó con la invasión de 2003 para derrocar a Saddam Hussein.

La decisión responde al cumplimiento de los acuerdos bilaterales de 2024 para finalizar la Operación Resolución Inherente, sumado a los crecientes riesgos de seguridad para el personal norteamericano tras las tensiones en Oriente Medio.

Las razones de la salida y el riesgo para las tropas

El contingente militar, que en 2007 superó los 170.000 efectivos, se redujo drásticamente en los últimos años hasta mantener solo pequeños grupos de apoyo logístico y entrenamiento.

Aunque la misión contra el Estado Islámico cumplió sus principales objetivos en territorio iraquí, los analistas señalan que la aceleración del repliegue responde a la vulnerabilidad de las bases ante posibles ataques de facciones respaldadas por Irán.

A la par de las razones de seguridad, los gobiernos en Bagdad enfrentaron durante años una constante presión política interna por parte de sectores chiitas.

Estas facciones consideraban que la permanencia de tropas extranjeras constituía una violación directa a la soberanía del país, lo que derivó en la exigencia formal para el cese de operaciones.

El legado político y el futuro geopolítico de la región

El balance de las más de dos décadas de intervención militar genera opiniones divididas.

Mientras algunos sectores destacan que la caída del antiguo régimen permitió abrir espacio a la libertad política y al pluralismo en zonas como el Kurdistán, otros analistas enfatizan que la intervención no logró consolidar un Estado próspero y dejó un vacío que facilitó la penetración de redes de influencia regional.

El fin de la presencia militar no implica un aislamiento diplomático ni económico. Washington mantendrá una fuerte impronta mediante la Embajada de Estados Unidos en la capital iraquí y el consulado en Erbil, además del control sobre las transacciones petroleras vinculadas al dólar.

No obstante, la mayor incertidumbre radica en la capacidad de las fuerzas de seguridad locales para contener la fragmentación interna y prevenir un eventual resurgimiento del extremismo.