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Martes, 25 de agosto de 2026

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CAMBIOS

Reveladora predicción de Elon Musk: ¿qué dijo?

El magnate aseguró que los teléfonos móviles quedarán obsoletos hacia 2030 y serán reemplazados por nodos de inferencia guiados por Inteligencia Artificial.

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El empresario tecnológico Elon Musk anticipó una transformación radical en la industria de la telefonía móvil y sostuvo que los smartphones tradicionales tienen los días contados. 

Durante una entrevista en el podcast Joe Rogan Experience, el CEO de Tesla, xAI y Neuralink afirmó que los teléfonos móviles actuales quedarán obsoletos en un plazo de cinco o seis años, siendo desplazados por nuevos dispositivos optimizados para el procesamiento directo de Inteligencia Artificial (IA).

El salto hacia la IA en tiempo real y la eliminación de aplicaciones

De acuerdo con la visión del magnate, el concepto convencional de teléfono -basado en sistemas operativos rígidos, menús y pantallas saturadas de aplicaciones- desaparecerá para dar paso a un modelo unificado. 

Los futuros equipos funcionarán como nodos periféricos (o edge nodes) conectados de forma inalámbrica a potentes servidores centrales de IA.

"No tendremos un teléfono en el sentido tradicional. Lo que llamaremos teléfono será en realidad un nodo periférico para la inferencia de IA con conexiones inalámbricas", explicó Elon Musk al detallar que el sistema procesará y generará video, sonido e interfaces personalizadas en tiempo real según las necesidades detectadas en el usuario.

Evolución del sector e integración biológica

La proyección ubica la caducidad del formato móvil actual entre los años 2030 y 2031, momento en el que las interacciones manuales cederán espacio a comandos predictivos y plataformas inteligentes.

En paralelo, la estrategia a largo plazo trazada por Elon Musk contempla que los avances en interfaces cerebro-computadora impulsados por Neuralink acelerarán la transición hacia una conectividad directa, reduciendo progresivamente la dependencia de los dispositivos físicos de bolsillo.

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