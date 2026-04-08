Revelan cuál fue el último gesto del papa Francisco y las palabras que dijo poco antes de morir

El fallecido papa Francisco pidió un vaso de agua, agradeció a la enfermera que lo asistía y se disculpó por las molestias pocos segundos antes de morir.

"Gracias, disculpe las molestias", fueron las últimas palabras de Jorge Bergoglio, según se reveló en el libro "Padre", del periodista vaticanista Salvatore Cernuzio, que fue publicado este martes en Italia, según consignaron medios internacionales.

El gesto y esa expresión confirmaron la personalidad del fallecido Santo Padre, quien se caracterizaba por ser cercano, humilde y atento.

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La escena fue considerada por el autor del libro como una síntesis de la manera de vivir el ministerio que tenía Bergoglio, quien murió el 21 de abril del 2025 a los 88 años.

Cernuzio, en el libro, reconstruye momentos íntimos del pontificado de Francisco y detalla anécdotas del fallecido Santo Padre que no habían sido difundidas públicamente.

El vaticanista también recuerda tradiciones que caracterizaban a Bergoglio, como las visitas a cárceles siendo Papa durante el Jueves Santo, el lavatorio de los pies a internos y sus persistentes llamados a la paz en regiones afectadas por guerras.