Riada en Nepal: así rescataron a 350 personas atrapadas en un túnel hidroeléctrico

El Ejército de Nepal logró rescatar a más de 350 personas que permanecían atrapadas en el interior de un túnel hidroeléctrico tras el devastador alud en Nepal.

Las tareas de salvamento se desarrollaron en la central de Trishuli, en medio de un operativo conjunto entre fuerzas nepalíes y autoridades de China que intentan ubicar a miles de desaparecidos tras la catástrofe fronteriza.

Operativo binacional y despliegue de emergencia en el Tíbet

Las maniobras de asistencia en la zona del desastre involucran a más de 2.000 efectivos del Ejército, la Policía Armada y bomberos en el condado de Gyirong, ubicado entre la región del Tíbet y el territorio nepalí.

Los equipos de rescate lograron ingresar por vía terrestre tras superar dos días de bloqueos causados por el barro y el colapso de las rutas principales.

Para controlar la contingencia, especialistas en ingeniería e hidrología monitorean dos acumulaciones masivas de agua generadas por el desbordamiento de ríos.

Las autoridades establecieron puestos de vigilancia permanente ante el peligro inminente de nuevos desprendimientos y el riesgo de colapso de las represas naturales.

Balances de víctimas fatales y búsqueda internacional de desaparecidos

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) confirmó que el total de fallecidos asciende a 553 en territorio nepalí, registrándose el mayor impacto en el distrito de Chitwan con 222 muertos.

Por su parte, los reportes oficiales del gobierno chino confirmaron cinco víctimas fatales adicionales en su jurisdicción.

En paralelo, el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información difundió un listado oficial con más de 600 turistas extranjeros reportados como desaparecidos o incomunicados.

Entre los ciudadanos inubicables figuran 178 personas originarias de India, 65 de Estados Unidos, 35 de Australia y 33 del Reino Unido, mientras continúan las labores de rastreo con drones y helicópteros.