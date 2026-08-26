Riada en Nepal y Tíbet: 100 muertos y más de 1.000 desaparecidos

Una catástrofe natural afectó la región fronteriza entre Nepal y la región autónoma del Tíbet en China, provocando la muerte de más de 100 personas y 1.000 residentes y turistas desaparecidos.

La repentina riada del río Bhote Koshi generó un alud masivo de barro y piedras que arrasó viviendas, puentes y vehículos a su paso.

El fenómeno meteorológico se desató tras intensas lluvias monzónicas que colapsaron los cauces fluviales en los distritos nepalíes de Rasuwa y Nuwakot.

La fuerza del agua sorprendió a los habitantes y visitantes en zonas turísticas clave, desencadenando operativos de rescate de extrema urgencia en ambos lados de la frontera.