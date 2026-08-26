Riada fatal en Nepal y China: inundación dejó al menos 100 muertos y 384 tursitas desaparecidos

Una devastadora inundación repentina afectó la zona fronteriza entre Nepal y China, dejando un saldo trágico de al menos 100 personas muertas y 384 turistas desaparecidos.

El desastre natural ocurrió este miércoles tras el desborde del río Bhote Koshi, que generó un voraz alud de lodo y escombros que sepultó viviendas e infraestructuras en los distritos nepalíes de Rasuwa y Nuwakot.

Entre las personas no localizadas figuran 291 ciudadanos extranjeros y 93 locales, además de 28 efectivos de la Policía de Nepal.

Las autoridades desplegaron operativos de emergencia a gran escala a ambos lados de la frontera, mientras las imágenes aéreas muestran poblados sumergidos y rutas completamente destruidas.

La devastación en la frontera nepalí

El impacto más severo se registró en las localidades de Syabrubesi y Timure, puntos clave por ser el inicio de rutas de trekking hacia el Langtang y de peregrinación al Monte Kailash Mansarovar.

El flujo de agua y barro arrasó puentes, proyectos hidroeléctricos y viviendas a lo largo del cauce del río Trishuli.

"Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas", relató el testigo Suman Chalise, habitante del distrito damnificado.

Por su parte, el vocero policial Abi Narayan Kafle confirmó la cifra provisional de fallecidos y remarcó la dificultad del terreno para avanzar con los rastreos.

Operativos de emergencia y desprendimiento en el Tíbet

Del lado chino, el alud impactó de lleno en el paso fronterizo de Gyirong, ubicado en la región del Tíbet.

Tras el incidente, el presidente Xi Jinping ordenó una intervención inmediata para rescatar a los atrapados y minimizar los daños secundarios en las poblaciones aledañas.

Los equipos del Ejército de Nepal, coordinados por el vocero Raja Ram Basnet, aguardan la bajada del nivel de las aguas para operar con helicópteros en las zonas anegadas.

Las primeras hipótesis apuntan al posible colapso o vaciamiento de un lago glaciar, un fenómeno agravado por el monzón y las alteraciones del cambio climático en la región.