Roban en España el Tesoro de Villena, joya de la Edad de Bronce

Un grupo de delincuentes concretó un millonario robo en el Museo Arqueológico de Villena, ubicado en la provincia de Alicante, España, tras apoderarse del Tesoro de Villena.

El conjunto arqueológico, considerado uno de los hallazgos de vajilla áurea más importantes de la Edad de Bronce en Europa, fue sustraído durante la madrugada tras vulnerar los sistemas de seguridad del recinto.

La Guardia Civil desplegó un operativo de emergencia en la región para intentar dar con los responsables y evitar la salida de las piezas del país.

El modus operandi y la investigación policial

Las primeras pericias indican que los autores del asalto ingresaron al edificio mediante un acceso secundario tras desactivar las alarmas y romper los vitrales blindados donde se exhibía la colección.

El hecho fue descubierto a primeras horas de la mañana por el personal de limpieza de la institución municipal, que dio aviso de inmediato a las fuerzas de seguridad local.

Especialistas de la unidad de patrimonio de la Guardia Civil se hicieron cargo de las investigaciones, analizando las cámaras de vigilancia del casco histórico y cerrando rutas de escape.

Las autoridades sospechan que se trata de una banda especializada en tráfico ilícito de bienes culturales, por lo que ya se emitió un alerta a la red internacional de Interpol.

El valor patrimonial e histórico de la colección

Descubierto en 1963 por el arqueólogo José María Soler, el Tesoro de Villena está compuesto por casi 60 piezas elaboradas principalmente en oro, plata, hierro y ámbar.

Entre los objetos robados figuran cuencos, brazaletes, coronas y frascos ceremoniales que datan aproximadamente del año 1000 a. C.

La pérdida conmocionó a la comunidad científica y cultural europea. El valor histórico del conjunto es incalculable para el patrimonio arqueológico, debido a que contiene las evidencias de orfebrería y metalurgia de hierro más antiguas registradas en la península ibérica.