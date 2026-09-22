Rusia lanzó un masivo ataque de drones contra Zaporiyia

El gobierno de Rusia ejecutó un masivo ataque de drones contra la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, dejando al menos cinco heridos y graves destrozos en edificios, una universidad y un centro comercial.

La ofensiva aérea representó la respuesta inmediata del Kremlin tras un despliegue previo de 1.000 aeronaves no tripuladas por parte de las fuerzas ucranianas contra territorio ruso.

Escalada militar y respuesta de las fuerzas aéreas

La ofensiva nocturna provocó serios daños en la infraestructura civil y militar de Zaporiyia.

En paralelo, la fuerza aérea de Ucrania logró interceptar y neutralizar 148 drones durante la misma jornada.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia señaló que las operaciones militares estuvieron dirigidas hacia centros logísticos, depósitos y zonas portuarias vinculadas al abastecimiento de tropas.

Asimismo, confirmaron la neutralización de 244 aeronaves no tripuladas ucranianas sobre distintas regiones del país y el mar Negro.

Declaraciones oficiales y repercusión internacional

Sobre la ofensiva, Volodímir Zelenski afirmó que "Rusia no muestra intención de detener el accionar bélico" y advirtió que el conflicto podría escalar.

Las declaraciones se produjeron en la antesala de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde Volodímir Zelenski prevé reunirse con Donald Trump.

Impactos colaterales del ataque alcanzaron la región fronteriza. En este contexto, autoridades de Moldavia confirmaron el cierre temporal de su espacio aéreo tras detectar un objeto no identificado.