Rusia bombardeó dos colectivos en Ucrania: hay 33 muertos y 18 heridos

Treinta y tres personas murieron y al menos 18 resultaron heridas en un nuevo ataque ruso contra la población civil ucraniana que viajaba en dos colectivos en la ciudad de Kramatorsk.

Las autoridades de Ucrania denunciaron que el ataque se produjo de forma deliberada con una bomba planeadora con el objetivo de asesinar a la mayor cantidad de personas civiles para apoderarse de la región denominada "cinturón de fortalezas", un espacio clave en la defensa ucraniana.

Se registraron 33 muertos y 18 heridos por el atentado contra dos colectivos.

Según trascendió, los dos medios de transporte estaban transitando por una calle y fueron alcanzados en las cercanías de una parada de pasajeros por el explosivo aéreo, que puede estar equipado con sistemas de guía mediante GPS.

El transporte público de las ciudades de Kramatorsk y de Sloviansk quedó suspendido de forma momentánea luego del ataque que se produjo este jueves ante la vulnerabilidad de la seguridad nacional y para resguardar a la población de posibles nuevos atentados.

"En tales circunstancias, no tenemos derecho a poner en riesgo la vida de pasajeros y conductores. La seguridad de los residentes de Kramatorsk y Sloviansk está por encima de todo", sostuvo el gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filashkin.

Las imágenes del atentado, que dieron a conocer desde la fiscalía local, mostraban la estructura metálica de los vehículos en llamas y algunos de los cuerpos de las víctimas desparramados por la vía pública.

Así quedó uno de los colectivos tras el ataque.

Un informe de la ONU advirtió que las víctimas civiles en Ucrania que se registraron hasta agosto de este año tuvieron un aumento considerable sobre las personas que fallecieron en todo el 2025.

Hasta el momento, las autoridades de Rusia no se pronunciaron públicamente sobre los ataques que se produjeron en la mañana de este jueves, aunque el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reconoció que desde ese país podrían "intensificar los ataques diarios con misiles y drones".



