Rusia bombardeó una zona residencial de Ucrania y dejó al menos ocho muertos

Las fuerzas armadas de Rusia bombardearon esta mañana un barrio residencial de Zaporiyia, ubicada al sureste de Ucrania, y el ataque dejó al menos ocho muertos, entre ellos tres menores de edad.

La ofensiva también dejó 16 heridos y 12 personas desaparecidas bajo los escombros, por lo que las autoridades desplegaron un operativo para localizarlas.

El copresidente del Consejo de Defensa regional, Iván Fedorov, actualizó el balance de víctimas y señaló: "El impacto de los ataques aéreos en Zaporiyia ha ascendido a ocho muertos".

En un primer momento, las autoridades habían informado siete fallecidos. "Lamentablemente, tres de ellos son niños", dijo.

Fedorov confirmó que los equipos de rescate trabajan contrarreloj para encontrar a las 12 personas desaparecidas.

Cómo fue el ataque ruso contra los barrios residenciales de Zaporiyia





Según los reportes de la policía local, las fuerzas rusas lanzaron cinco bombas de aviación contra zonas residenciales de Zaporiyia.

Dos de los proyectiles impactaron directamente en edificios de viviendas y provocaron derrumbes.

Las autoridades ucranianas trabajan a contrarreloj para rescatar a las personas desaparecidas entre los escombros.

Tras los bombardeos, los equipos de rescate y los servicios de emergencia ucranianos desplegaron un operativo para asistir a los vecinos afectados. Los socorristas lograron sacar con vida a varios residentes que habían quedado atrapados bajo los escombros.

Rusia intensifica los bombardeos y Ucrania responde con represalias





Durante los últimos meses, Moscú intensificó sus ofensivas aéreas contra ciudades e infraestructuras de Ucrania, una estrategia que provocó nuevas víctimas civiles y daños materiales en distintas localidades.

Frente a estos ataques, Kiev reforzó sus operaciones contra objetivos estratégicos ubicados en territorio ruso. Así, ambos países mantienen sus ofensivas mientras sigue la guerra, que inició con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

Zaporiyia se encuentra a decenas de kilómetros de la línea del frente, pero eso no evita que sus habitantes queden expuestos a los bombardeos.

En paralelo, las negociaciones diplomáticas con mediación de Estados Unidos siguen estancadas, sin resultados concretos que permitan acercar el fin del conflicto.

La central nuclear de Zaporiyia sufre problemas para recibir diésel





La dirección de la central nuclear de Zaporiyia, que permanece bajo control ruso desde 2022, advirtió sobre las dificultades para garantizar el suministro de diésel por los ataques en las rutas de acceso a la instalación.

Yevguenia Yásina, jefa de prensa de la planta, explicó a la agencia TASS que los bombardeos y las incursiones de drones ucranianos obstaculizan la llegada regular del combustible.

El ataque dejó al menos 8 muertos, 16 heridos y 12 personas desaparecidas bajo los escombros (Imagen: AP).

El diésel resulta indispensable para mantener en funcionamiento los generadores de emergencia.

La falta de un abastecimiento estable representa un nuevo problema para la central, que necesita contar con esos equipos ante posibles cortes de energía. La situación genera preocupación por la seguridad de una instalación clave en medio de la guerra.