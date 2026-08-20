Se complica la situación del futbolista argentino detenido por el ICE en Estados Unidos: ¿Qué sucedió?

El caso del futbolista argentino Matías Pourrian, que fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un aeropuerto en Miami, Estados Unidos, tomó un giro dramático en las últimas horas y su situación se complicó tras ser trasladado a un centro de detención en Texas. Ante esto, se canceló la audiencia que estaba programada para su fianza.

El jugador fue trasladado sin previo aviso ni justificación desde Florida, donde fue detenido, a un centro de detención en Texas. Esto complicó su presencia en las audiencias claves que tenía previstas para este miércoles por la mañana.

Ante esto, la abogada del futbolista, Regina de Moraes, relató cómo fueron los cambios de último momento en la causa que complicaron la situación para una posible salida bajo fianza de su representado.

"Matías fue trasladado el domingo desde la correccional de Glades County hasta otra instalación en Texas. Sin notificación y pendiente de una audiencia de fianza, completamente fue lo normal, pero que en esta administración es la norma", señaló en una nota con Infobae.

Y agregó: "Se suponía que íbamos a tener una audiencia de fianza este miércoles, pero ahora se ha cancelado y necesito presentar una nueva solicitud de fianza, con un nuevo juez fuera de Texas".

Matías Pourrain fue detenido por un agente del Servicio de Inmigración en un aeropuerto en Miami.

Según comentó la letrada, Pourrian permanece detenido en el Centro de Detención Río Grande, en el condado de Laredo, en la frontera con México, a más de 2200 kilómetros de la institución ubicada en la costa de Florida.

De Moraes dio un panorama de cómo espera que avance la causa y cuándo podría recuperar su libertad el jugador argentino. "Espero que menos de 14 días, porque eso es lo que la administración dijo que debería tardar... pero ahora ha sido detenido casi 2 semanas y ha sido trasladado y la corte fue cancelada. ¿Cuál es el recurso? Ninguno... No hay tiempo suficiente para hacer un hábeas antes de la próxima audiencia judicial. Todo esto es un show de mierda", aseguró.

Por su parte, la abogada De Moraes no descarta la posibilidad de solicitar el abandono voluntario del país de Pourrian para, de esa manera, conseguir la libertad y evitar una posible y futura deportación. De este modo, regresaría a la Argentina, pero debería rehacer su vida: no solo profesional, sino personal, ya que hace casi siete años que se desempeña en el fútbol estadounidense.

Quién es Matías Pourrian

El deportista argentino de 34 años inició su carrera en clubes del ascenso como Real Pilar, San Martín de Burzaco y Mercedes. Luego decidió emigrar al sur de Estados Unidos. Allí pasó por Miami Beach FC, Miami City FC y Miami United FC, hasta instalarse en el Club de Lyon FC, una institución con sede en Winter Park, Florida, que compite en la National Independent Soccer Association (NISA), el tercer nivel del fútbol estadounidense, paralelo a la MLS.

Pourrian fue aprehendido el pasado 6 de agosto, cuando se encontraba en el Aeropuerto de Fort Lauderdale a punto de viajar con su club a Los Ángeles para disputar las semifinales del torneo.

Según reveló su familia, recién se conoció el paradero del jugador un día después de su detención, luego una llamada que le fue otorgada. En ese sentido, señalaron que a Pourrian "lo están presionando y obligando a firmar para deportarlo".

La detención del jugador se produjo por una visa de turista que estaba vencida, según informaron las autoridades. Sin embargo, el futbolista llevaba siete años viviendo en Estados Unidos y, de acuerdo con el descargo de su equipo, mantiene un caso de asilo pendiente desde hace años, una identificación del estado de Florida y carece de antecedentes penales. El club también afirmó que ha trabajado y pagado impuestos durante ese período.