Se conoció de qué murió Dolly Parton: "Enfrentó valientemente una breve batalla"

La cantante estadounidense Dolly Parton falleció a los 80 años y su entorno confirmó en las últimas horas las causas de su muerte. Según detallaron sus representantes y algunos familiares, el deceso de la consagrada artista se produjo tras una "valiente lucha contra el cáncer", aunque no se especificó de qué tipo.

Parton fue una de las voces más famosas de la música country en su país, pero también se destacó a lo largo de su trayectoria como compositora, actriz, filántropa y empresaria. El día previo a su fallecimiento había reconocido que atravesaba un momento delicado de salud, aunque subrayó que no era capaz de frenar todos los proyectos que tenía en mente.

Confirmaron la causa de la muerte de la cantante Dolly Parton.

Del mismo modo, hace unas jornadas aceptó virtualmente un premio de la Country Music Association, citando problemas de salud. En videos que difundió por redes sociales, Parton aseguraba que, aunque el tratamiento para una enfermedad no especificada marchaba bien, aún no estaba preparada para actuar sobre el escenario.

La artista había anunciado en mayo la cancelación de una serie de conciertos en Las Vegas, debido a preocupaciones por su salud. Cabe recordar que su esposo Carl Dean, con quien estuvo casada durante casi seis décadas, murió en marzo del año pasado.

Comunicado oficial por la muerte de Dolly Parton

"Nuestra querida Dolly Parton dedicó su vida y su carrera a brindar alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocaba. Su generosidad sin igual llegó a la vida de innumerables personas a las que nunca conoció, pero siempre estuvo dispuesta a ayudar", indicó el grupo de trabajo de la estrella de la música country en un comunicado difundido por People.

Luego, el mismo texto agregó: "Ya sea por los cientos de millones de libros donados a través de su invaluable Biblioteca de la Imaginación o por la financiación de investigaciones que ayudaron a crear una vacuna que salva vidas y que se utiliza en todo el mundo, el amor incondicional de Dolly por todas las personas fue la fuerza que impulsó su legado".

El mensaje del sobrino de Dolly Parton en su cuenta de Instagram

"Tras enfrentar valientemente una breve batalla contra el cáncer, Dolly falleció hoy en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram (Nashville), rodeada de sus seres queridos", fue la frase definitiva del comunicado.

Esa misma información también fue confirmada por su primo Brent Allen. "Siento que es una de las últimas personas genuinas de este mundo. Unía a la gente", dijo su familiar.

En honor de la cantante, se celebrará un pequeño funeral privado, informó su representante. Mientras tanto, sus miles de seguidores podrán dejar mensajes en su página web.

Como muestra de la emoción que sacudió a los estadounidenses, el presidente Donald Trump ordenó que las banderas ondearan a media asta durante una semana. En ese sentido, en Nueva York, el emblemático edificio del Empire State se iluminó de rosa desde las 21H25 hora local, en referencia a su éxito "9 to 5".