Se conoció el impactante motivo de la muerte de la actriz Hayden Panettiere

En las últimas horas se conoció que Hayden Panettiere murió después de ingerir una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo, según informó TMZ a partir de fuentes policiales. La estrella de Héroes y Nashville tenía 36 años y fue encontrada sin vida el 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur.

"Hayden ingirió una pastilla mortal el día que falleció", indicaron desde el portal especializado en noticias de Hollywood. La información salió a la luz semanas después de su muerte, mientras avanza la investigación. Aún resta la confirmación oficial: las autoridades esperan los resultados toxicológicos para establecer la causa definitiva.

Según TMZ, la actriz tenía desde hacía tiempo un "traficante de drogas" en Los Ángeles, encargado de suministrarle medicamentos "recetados en el mercado negro", incluida la oxicodona. "Hayden consumió varias drogas compradas a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, el día anterior a su muerte", detallaron.

Por el momento, la DEA reconstruye la relación entre la actriz y su proveedor para intentar rastrear el origen de la pastilla que tomó el día de su muerte.

Qué pasó el día en que murió Hayden Panettiere



Hollywood quedó en shock con la noticia. Con el correr de los días empezó a despejarse el trasfondo del caso: todo apuntaría a una sobredosis. En ese contexto quedó comprometido el novio de la actriz, Brian Hickerson, una de las personas que estaba en el lugar donde apareció sin vida.

Fue Zach Hickerson, hermano de Brian, quien confirmó que su hermano le aplicó Narcan a Panettiere en un intento desesperado por salvarle la vida, mientras ambos trataban de reanimarla.

Según Page Six, el reporte policial indicó que quien encontró a la actriz en el departamento de Greenville fue el propio Zach Hickerson. Su hermano, mientras tanto, dormía en una de las habitaciones. El informe sostuvo que Panettiere estaba sentada en una silla del living y no respondía cuando Zach entró al lugar. En ese momento, el cuñado de la actriz llamó al 911.

Al llegar los servicios de emergencia al complejo Judson Mill Lofts, intentaron reanimarla durante más de media hora, pero no lo lograron. La declararon muerta a las 14.32.