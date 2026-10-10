Alarma del Súper Niño: Estados Unidos y México, en alerta por la llegada de huracanes

México y Estados Unidos se encuentran en estado de alerta por el inicio de la temporada de huracanes, profundizada por los efectos del Súper Niño.

Este fenómeno climático afecta sobre todo a naciones de América del Norte y Central.

Uno de los huracanes Simón ganó fuerza hasta convertirse en un potente huracán de categoría 4 mientras avanza hacia la costa de México en el Océano Pacífico.

Los vientos máximos sostenidos del meteoro aumentaron a 230 kilómetros por hora este sábado, según informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

Una tormenta de esa intensidad o mayor se considera un huracán mayor, y Simón podría dejar entre 25 y 50 centímetros de lluvia en el suroeste de México, y algunas zonas podrían recibir más aún.

La fuerza de Simón

El boletín instó a los residentes a tomar medidas inmediatas para prepararse para la llegada del huracán y, si bien tocará tierra a última hora del sábado o madrugada del domingo, los vientos con fuerza de tormenta tropical podrían llegar a la costa mucho antes.

De hecho, se espera que Simón deje fuertes lluvias en partes del suroeste de México, posiblemente concentradas a lo largo de la costa de Jalisco y en partes de los estados de Michoacán, Colima y Nayarit.

"Estas lluvias producirán inundaciones y deslaves que suponen un peligro para la vida, especialmente en zonas de terreno escarpado", señaló el NHC.

Hay alerta por tormentas tropicales en el Pacífico (X).

Las autoridades estatales de Jalisco suspendieron clases el viernes y el lunes en 22 municipios costeros y comenzaron a evacuar a decenas de personas de zonas de riesgo.

También se pidió al sector turístico en Puerto Vallarta, un destino popular entre viajeros estadounidenses, que se asegure de que tanto los trabajadores como los visitantes están en refugios o zonas seguras.

¿Qué pasa con Isaías?

Por su parte, tras tocar tierra en Florida, el huracán Isaías ya se degradó a tormenta tropical y avanza por el estado de Alabama, donde miles de personas estaban sin electricidad, tras su llegada a la costa estadounidense del golfo de México convertido en un peligroso huracán, dejando carreteras inundadas y árboles derribados.

La tormenta tocó tierra como huracán de categoría 2 y avanzó hacia el norte a través de Alabama, mientras la potencia de sus vientos disminuía. Pero la posibilidad de marejadas ciclónicas potencialmente mortales seguía activa en zonas de la franja noroccidental de Florida, conocida como el Panhandle, junto con intensas lluvias y posibles inundaciones para gran parte del sureste durante el fin de semana.

¿Se vienen los tornados?

Isaías estaba a unos 40 kilómetros al sur-suroeste de Montgomery y a casi 170 kilómetros al sur de Birmingham, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros, informó el Centro Nacional de Huracanes. Los meteorólogos advirtieron que las condiciones podrían favorecer la formación de tornados en el Panhandle, Georgia y las Carolinas.

Isaías llegó a las inmediaciones de Florida, como el primer huracán de la temporada del Atlántico. Los vientos huracanados azotaron un tramo de la costa del golfo conocido por sus playas de arena blanca, bares frente al mar y puestos de mariscos.

Finalmente, se espera que la tormenta tropical Rachel lleve fuertes vientos y lluvias al norte de México y al sur de California durante el fin de semana.