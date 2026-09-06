Se tiró de cabeza al mar y murió tras golpearse en una zona de poca profundidad

Las vacaciones de una familia en Turquía finalizaron de la peor manera por un insólito y trágico accidente en el que un hombre murió tras lanzarse de cabeza al mar en una zona de solo 50 centímetros de profundidad. Producto del impacto sufrió la fractura del cuello y falleció.

La víctima fue identificada como Arif Erman, de 39 años quien se encontraba junto a su esposa y sus tres hijos en un hotel en la ciudad de Alanya, provincia de Antalya. El fatídico hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Cómo fue el fatal accidente

Según se observa en las imágenes, el accidente ocurrió el viernes alrededor de las 15, hora local. El hombre estaba en la zona del muelle del hotel donde había reposeras y sombrillas para los huéspedes.

En la filmación se observa a Erman acercarse al borde del muelle y mirar hacia el agua, luego retrocede varios metros para tomar carrera y finalmente corre y salta la protección del muelle para tirarse de cabeza al mar con los brazos extendidos. El impacto no se observa en la grabación pero las imágenes muestran el escaso movimiento que produjo el agua tras la caída.

De acuerdo a lo informado por medios locales, el hotel contaba con varios carteles que advertían sobre la poca profundidad del agua, que sería de apenas 50 centímetros, por lo que estaba prohibido lanzarse desde el muelle.

Tras el impacto, varios huéspedes se acercaron a la zona del accidente y notaron que el hombre no reaccionaba por lo que pidieron ayuda a un socorrista que supervisaba la zona. El trabajador ingresó al agua para intentar rescatar a Erman pero la situación era crítica. Según los medios locales, había sufrido una fractura de cuello.

Fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona y quedó internado en una unidad de cuidados intensivos hasta que murió debido a la gravedad de las heridas.