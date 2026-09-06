Secuestró a su ex, la encerró en el baúl del auto y la asesinó arrojándola desde 40 metros de altura: después se quitó la vida

En Italia, el agresor Federico Vella, de 36 años, secuestró a su expareja Lorena Isceri, de 46, la encerró en el baúl de su vehículo y la asesinó al arrojarla desde un viaducto de 40 metros de altura en la autopista A1, en la provincia de Florencia.

Tras cometer el ataque ante la llegada de la patrulla policial, el hombre se lanzó al vacío para quitarse la vida.

El secuestro y el desgarrador llamado de auxilio

La víctima fue emboscada por Federico Vella al descender de su vehículo, donde la agredió y maniató antes de encerrarla en el maletero.

Mientras el auto estaba en movimiento, Lorena Isceri logró recuperar el conocimiento, ubicar su teléfono celular y comunicarse con el servicio de emergencias para alertar que su vida corría peligro y brindar detalles sobre el auto.

La llamada permitió a la policía rastrear la ubicación del vehículo mediante las cámaras de seguridad de la autopista A1.

Al notar la persecución policial, Federico Vella detuvo la marcha sobre la estructura del puente, extrajo a la mujer del rodado y la arrojó al vacío antes de que los agentes pudieran intervenir.

La llegada de la policía y el trágico desenlace

Cuando los efectivos acudieron al lugar, intentaron verbalizar con el agresor para frenar la tragedia.

Al ser increpado por los agentes sobre su accionar, Federico Vella pronunció la frase "Me traicionó" y se tiró inmediatamente desde la misma altura. El personal médico interviniente confirmó el fallecimiento de ambas personas al pie del viaducto.

La familia de la víctima reveló que la mujer sentía temor hacia su exnovio tras la ruptura, aunque no existían denuncias previas formalizadas por violencia de género.

Ante la conmoción causada por el caso, las autoridades de la ciudad de Florencia, encabezadas por la alcaldesa Sara Funaro, realizaron un homenaje institucional para repudiar el hecho.