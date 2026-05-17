Seguidores de Evo Morales tomaron un aeropuerto para evitar su eventual arresto

La tensión política en Bolivia se profundizó luego de que seguidores de Evo Morales ocuparan el aeropuerto de Chimoré, en Cochabamba, con el objetivo de impedir una posible detención del exmandatario.

El líder del movimiento cocalero enfrenta procesos judiciales y órdenes de captura en el marco de investigaciones por presuntos delitos graves.

La terminal aérea fue bloqueada con piedras, ramas y otros elementos por organizaciones afines, en una medida que sus dirigentes calificaron como una defensa directa de su figura.

La toma del aeropuerto representa un nuevo capítulo en la creciente conflictividad social que atraviesa el territorio boliviano, marcada por bloqueos de rutas, protestas y enfrentamientos entre sectores evistas y las fuerzas de seguridad estatales.

Dirigentes cercanos al expresidente advirtieron que se encuentran dispuestos a defenderlo de cualquier intento de detención, en medio de un escenario de alta polarización nacional y una compleja situación institucional.

Postura y polémica en el plano internacional

En paralelo a la situación interna en el departamento de Cochabamba, el dirigente político volvió a quedar en el centro del debate internacional tras cuestionar de manera pública al gobierno de Israel por opinar sobre la crisis boliviana.

El expresidente rechazó de forma categórica cualquier legitimidad moral del Estado israelí para pronunciarse sobre los asuntos internos del país andino.

De esta manera, el líder indígena reforzó su tradicional postura crítica hacia dicha nación y utilizó la confrontación para posicionarse políticamente en el plano exterior.

Incertidumbre sobre el futuro institucional

Con la combinación de causas judiciales en curso, presión callejera permanente y declaraciones de alto impacto internacional, el referente del partido oficialista continúa operando como el eje central de una disputa que amenaza con profundizar aún más la inestabilidad.

La persistencia de las medidas de fuerza en puntos estratégicos de la infraestructura de transporte mantiene en alerta a las autoridades gubernamentales, mientras el país enfrenta un escenario cada vez más complejo de cara a su futuro institucional y al desarrollo de sus actividades económicas locales.